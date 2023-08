Starfield, il pre-load potrebbe essere molto vicino

Starfield è indubbiamente uno dei giochi più ambiziosi prodotti da Bethesda, oltre a essere una delle produzioni più attese di tutto il 2023: Todd Howard e il suo team hanno intenzione di soddisfare quanti più utenti possibili, con un'enorme quantità di contenuti che si è andata inevitabilmente a riflettere sulle galattiche dimensioni ufficiali.

I fan che dispongono di connessioni lente potrebbero aver dunque bisogno di molta pazienza prima di poter esplorare le galassie di Starfield (trovate il controller Xbox in edizione limitata su Amazon), ma fortunatamente Bethesda potrebbe aver deciso di venire in soccorso degli utenti con un largo anticipo.

Advertisement

Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, la versione americana di Amazon ha pubblicato una nuova inserzione per un bundle che include la versione da 1TB di Xbox Series S con un codice digitale di Starfield, segnalando anche la data del pre-load:

«Il pre-load [inizia] dopo il 9 agosto 2023. Il gioco sarà giocabile dopo il 6 settembre 2023».

È importante sottolineare che non si tratta di un'inserzione creata da un rivenditore esterno, ma dalla stessa Amazon: nel momento in cui scriviamo questo articolo è ancora online e potete visualizzarla al seguente indirizzo.

Tecnicamente parlando, un pre-load è già disponibile anche per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, ma si tratta solamente di un placeholder da pochi MB: il pre-load vero e proprio potrebbe dunque iniziare già tra due giorni, se questa indiscrezione si rivelasse corretta.

Si tratterebbe di una tempistica particolarmente generosa e anche abbastanza insolita, dato che solitamente il download anticipato viene offerto solo pochi giorni prima del lancio e non con un mese di anticipo.

Ma c'è anche da dire che Starfield è un gioco molto pesante ed evidentemente Microsoft vorrebbe assicurarsi che tutti possano goderselo al day-one senza alcun problema di connessione.

In ogni caso, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: non è infatti ancora arrivata alcuna conferma ufficiale riguardante questa data, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Starfield sfrutterà anche la feature Xbox Play Anywhere, ormai uno standard per i giochi pubblicati dalla stessa Microsoft: in altre parole, potete accedere con la stessa copia di gioco sia su PC che su Xbox, senza costi aggiuntivi. Per alcuni fan potrebbe dunque valere la pena di effettuare il pre-load su entrambe le piattaforme.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, i fan sono già riusciti a mappare l'intera galassia di Starfield, senza che ancora il gioco sia effettivamente disponibile.