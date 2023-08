Starfield non è ancora uscito, ma i fan hanno già mappato l'intera galassia

La galassia di Starfield è particolarmente ampia e ambiziosa: Bethesda ha ammesso in più occasioni di aver realizzato 1000 pianeti esplorabili, pur avendo sfruttato la generazione procedurale per riuscire in questa impresa.

Ci sarà tanta carne al fuoco in quello che è probabilmente il progetto più ambizioso per lo studio, sul quale anche Xbox sta puntando tutte le sue carte: si tratta infatti del vero titolo di punta del 2023, che potrebbe riuscire a portare anche tantissimi utenti a iscriversi a Game Pass (se volete preparavi al lancio, trovate il controller in edizione limitata su Amazon).

E i fan non vedono già l'ora di poter esplorare questo incredibile universo videoludico, come si può facilmente capire dalla loro ultima impresa: Dexerto segnala infatti che alcuni utenti sono già riusciti a mappare l'intera galassia di Starfield.

Un'impresa semplicemente incredibile, considerando che è stata possibile solo grazie ad alcune piccole informazioni svelate da Bethesda nel corso delle ultime presentazioni, tra cui l'importante Starfield Direct.

Ad esempio, i fan hanno sfruttato una clip di soli 6 secondi per comprendere il movimento delle stelle, facendo poi un confronto con le mappe esistenti della Via Lattea per poter renderizzare una mappa 3D della galassia videoludica: se siete curiosi anche voi di esplorarla, potete consultarla al seguente indirizzo.

Si tratta di una vera e propria mappa interattiva, che potrebbe tornare molto utile in vista del lancio ufficiale: il progetto è inoltre in costante aggiornamento per includere i nomi ufficiali dei pianeti nel momento stesso in cui vengono svelati.

E non abbiamo alcun dubbio che questa mappa interattiva sarà di grande aiuto alla community per condividere informazioni, creando così una sorta di "multiplayer" per Starfield — anche se va ricordato che si tratta di un gioco che non includerà il multigiocatore effettivo.

Non è la prima volta che rimaniamo sorpresi dalla passione della community per questo titolo in uscita: nelle scorse settimane vi avevamo segnalato anche un importante compendio da oltre 1000 pagine, che include ogni singola informazione e novità annunciata da Bethesda.