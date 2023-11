Starfield, l'ultima patch risolve un noto problema con il cibo

Dopo averne annunciato l'introduzione oltre 2 mesi fa, finalmente Starfield ha deciso di introdurre una delle feature più attese fin dal lancio: uno di quegli aspetti fondamentali che, francamente, è sorprendente non sia stato incluso fino a questo momento.

Il gioco di ruolo di Bethesda è attualmente uno dei principali punti di forza di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma allo stesso tempo è apparso evidente come ci fossero alcuni elementi che dovevano essere ancora sistemati.

Ora, come riportato da Game Rant, uno di questi è stato finalmente sistemato: adesso gli esploratori galattici potranno addentare qualunque cibo o bevanda desiderino, grazie all'introduzione di un apposito pulsante "mangia".

Prima di questa patch, era infatti necessario procedere con la consumazione soltanto tramite l'inventario, ma adesso potrete gustarvi ogni leccornia dello spazio saltando questa fase: potrete scegliere se mangiarli sul posto oppure se conservarli per un secondo momento, in base alla vostra salute o magari a come volete interpretare il personaggio in quel momento.

Non si tratta però dell'unica novità della patch 1.8.86: per gli utenti PC è stato infatti introdotto anche il supporto a Nvidia DLSS. Significa che potrete utilizzare DLSS Super Resolution, il DLAA, la Reflex Low Latency e la DLSS Frame Generation: tutti strumenti particolarmente utili per migliorare le prestazioni grafiche di Starfield.

Sono stati risolti anche alcuni problemi legati alle performance della CPU e diversi fix al gameplay: per esempio, ora usare le meccaniche stealth sarà meno frustrante e sono stati sistemati un bug legati all'utilizzo delle armi da fuoco e alla navicella spaziale, che in alcuni rari casi poteva sparire definitivamente.

L'aggiornamento di Starfield è già disponibile per il download da adesso sia su Xbox che su PC: il nostro consiglio è ovviamente di scaricarlo il prima possibile per godervi la migliore esperienza.

Questo aggiornamento è a tutti gli effetti la dimostrazione, se fosse necessaria, che il supporto a Starfield è ancora attivo: proprio negli scorsi giorni, Todd Howard ha ammesso che il 55% degli sviluppatori di Bethesda ci sta ancora lavorando.

È comunque evidente che l'accoglienza di questo gioco di ruolo non è stata quella che probabilmente gli sviluppatori si aspettavano: Starfield ha avuto una sola nomination ai TGA 2023, ed è anche probabile che non riesca a vincere.

Per fare un confronto, Hi-Fi Rush, un'altra esclusiva di casa Xbox, è invece riuscito a portarsi a casa ben 5 nomination.