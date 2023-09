Starfield, il combattimento tra navi è facile di proposito: «la IA deve essere stupida»

I segreti dello sviluppo dei videogiochi sono sempre divertenti e, se vi siete chiesti come mai il combattimento navale in Starfield sia troppo semplice e se le navicelle nemiche non siano "stupide", sappiate che è esattamente così ed è una cosa voluta da Bethesda.

L'epopea fantascientifica è piena di risvolti, possibilità e dettagli, e molti degli utenti che lo hanno acquistato (anche su Amazon) hanno trovato ovviamente delle criticità.

Tra queste c'è la costruzione dei pianeti, da alcuni considerati troppo vuoti, ma anche in questo caso Bethesda ha spiegato che sono vuoti di proposito per un motivo preciso.

E se la mancanza del viaggio spaziale ha dato fastidio sempre ad alcuni giocatori, tanto da inserirlo manualmente grazie a delle mod, Bethesda ha parlato della semplicità dei combattimenti tra le stelle.

In molti si sono accorti quanto le navicelle nemiche in Starfield si comportino in modo semplice, troppo semplice, creando degli scontri poco appaganti. Ma non è un errore, perché Todd Howard (tramite PC Gamer) spiega come mai si è scelto di rendere gli avversari così poco intelligenti.

Prima di tutto, Bethesda si è trovata in difficoltà nel creare un contesto plausibile dello spazio, dai piccoli dettagli alla visione complessiva. Per quanto riguarda il combattimento sono arrivate le difficoltà più grandi:

«È molto facile rendere i nemici davvero intelligenti, alla fine ci ritrovavamo sempre a girare in tondo con loro. Abbiamo scoperto che devi rendere l'IA davvero stupida. Devi farli volare, poi devono girarsi, praticamente come a dire "ehi giocatore, perché non mi spari per un po'?". [...] Una volta che abbiamo deciso il nostro ritmo e il modo in cui si muovevano i nemici, è lì che le cose hanno cominciato ad avere un senso.»

In buona sostanza, per rendere il combattimento stellare davvero divertente era necessario che i nemici non fossero troppo reattivi. Anche perché oltre a manovrare la nave e sparare, i giocatori devono anche gestire l'energia di tutti i sistemi e non è troppo facile.

Nel frattempo Starfield si è aggiornato ancora una volta, sebbene sia arrivato in fondo alle classifiche di Steam in ogni caso in questi giorni.