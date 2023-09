Starfield ha salvato una coppia dalla morte, letteralmente

La fase di Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo gioco sci-fi di Bethesda, è iniziata da pochi giorni, ma a quanto pare è già tempo di storie di vita vissuta legate al gioco.

Il titolo dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), sembra infatti aver già coinvolto e non poco la community.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo infatti segnalato una storia di alcolismo (finita nel migliore dei modi) legata a doppio filo alla release di Starfield.

Ora, come riportato anche da Kotaku, è stata resa nota un'altra vicenda che ha dell'incredibile, visto che una coppia sarebbe letteralmente sfuggita alla morte proprio grazie al gioco Bethesda.

Per l'utente di Reddit "Tidyckilla" Starfield avrà infatti per sempre un posto speciale:

«Starfield ha letteralmente salvato la vita mia e della mia famiglia il 1° settembre», inizia il post.

«La notte del 31 agosto ho deciso di rimanere sveglio e giocare il più a lungo possibile per sperimentare questo nuovo universo. Alle 2:26 del mattino, mentre giocavo, ho sentito un'esplosione provenire dall'appartamento dei miei vicini del piano di sotto».

Sembra che non si sia trattato di un'esplosione di poco conto e che l'incendio che ne è scaturito sia stato di proporzioni spaventose. «Ho messo in pausa il gioco per vedere cosa fosse successo [sic], quando ho aperto la porta ho visto le fiamme salire per le scale del nostro appartamento».

E ancora: «Ho preso immediatamente mia moglie e il gatto, portandoci in salvo con solo lievi ustioni. Se non fossi stato sveglio a giocare a Starfield, avrei dormito e saremmo morti tutti per inalazione di fumo.»

Insomma, una storia davvero agghiacciante, fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi.

Parlando sempre del gioco, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

