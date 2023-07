Starfield e Indiana Jones su PS5 avrebbero venduto davvero tanto

Starfield, il titolo Bethesda in arrivo il prossimo autunno, sarà frutto dell'accordo esclusivo con Xbox, così come il nuovo Indiana Jones.

Il titolo sci-fi, previsto anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) promette infatti grandi cose.

Advertisement

Al netto di strane petizioni per portare il gioco su PS5, Starfield sarà esclusiva delle piattaforme di Redmond, assieme alla nuova avventura del grande Indy, da poco tornato anche al cinema.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra proprio che le stime di vendita di entrambi i giochi - nel caso fossero usciti anche su PS5 - sarebbero state davvero alte.

Microsoft ha previsto che le versioni (cancellate) di Starfield e Indiana Jones per PS5 avrebbero venduto oltre 10 milioni di copie.

Tim Stuart, direttore finanziario di Xbox, ha testimoniato che Microsoft aveva previsto le vendite di PS5 come parte di un "esercizio" per valutare l'impatto di rendere i giochi di Bethesda e ZeniMax esclusive per console Xbox.

La testimonianza di Stuart è parte della sfida legale della FTC alla fusione Microsoft e Activision-Blizzard. Il documento specifica che i 10 milioni prevedevano le vendite combinate di entrambi i giochi su PS5.

«Microsoft riteneva di poter compensare le perdite subite a causa dell'esclusiva dei giochi ZeniMax grazie all'aumento del Game Pass e delle vendite della console», si legge nel documento originale.

E ancora: «Stuart ha testimoniato che Microsoft aveva bisogno di meno dollari nel breve termine per compensare l'impatto finanziario dell'esclusività dei giochi ZeniMax su Microsoft».

Restando in argomento, nonostante la FTC abbia appena annunciato di voler ricorrere in appello, Xbox e Activision pare abbiano intenzione di chiudere definitivamente l'affare.

Ma non solo: pare anche che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world.

Infine, sembra che Starfield non avrà una feature presente nella stragrande maggioranza dei titoli open world.