Xbox e Activision sono pronte a chiudere, nonostante il ricorso

La vittoria ottenuta da Microsoft contro la FTC sembrerebbe aver ormai tolto quasi ogni dubbio sulla fattibilità dell'operazione Xbox e Activision Blizzard, nonostante gli ultimi tentativi da parte della Federal Trade Commission di ostacolarla.

La sentenza permetterebbe infatti alla casa di Redmond di procedere regolarmente con l'acquisizione nel mercato statunitense, dato che è stato dimostrato come l'operazione non rappresenterebbe un danno né per il mercato né per i giocatori — anche se potrebbe non far piacere a Sony, chiaramente.

La FTC però non ha alcuna intenzione di ammettere la sconfitta, almeno per il momento: è notizia di poche ore fa che la Federal Trade Commission ha deciso di ricorrere in appello, come ultimo tentativo per bloccare l'acquisizione.

Una notizia che, pur contrariando inevitabilmente la casa di Redmond, non sembra aver ancora ostacolato i suoi piani: come riportato da GlobeNewswire (via Windows Central), c'è un'importantissima novità.

Nasdaq ha infatti confermato che Activision Blizzard sta per abbandonare l'indice azionario, venendo sostituita da The Trade Desk, Inc.

In altre parole, la compagnia ha appena completato l'ultimo step necessario per l'imminente fusione con Xbox.

Ricordiamo che la maxi acquisizione ha una data di scadenza concordata al 18 luglio 2023, il che significa che la chiusura dovrà avvenire necessariamente in tempi brevi: in alternativa, andrebbe concordata un'estensione dell'accordo.

E probabilmente è anche questo il motivo per cui sia FTC che CMA non intendono cedere il passo: potrebbe infatti essere un tentativo di "prendere tempo" per ostacolare i piani di Microsoft.

Tuttavia, a giudicare dall'abbandono dell'indice di Nasdaq da parte del gruppo Activision Blizzard, sembrerebbe che la strategia non stia funzionando come dovrebbe: difficile capire cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto qualora il ricorso dovesse essere accolto, ma appare evidente che Microsoft non intende rinunciare al suo investimento più importante, anche e soprattutto in ottica Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità, sperando di poter mettere definitivamente la parola "fine" su questa vicenda il più presto possibile.