Starfield e il New Game+: i fan hanno un'idea per migliorarlo

Uno degli aspetti più apprezzati di Starfield è l'ampio livello di personalizzazione offerto da Bethesda, in grado di rendere ogni run del nuovo gioco di ruolo spaziale davvero unica per ogni singolo giocatore.

Ciò diventa particolarmente evidente anche quando arriverà il momento di potersi costruire una propria navicella spaziale: una feature particolarmente profonda e che consumerà tanto tempo ai giocatori, ma che consentirà loro di costruire la navicella dei loro sogni.

Il titolo è diventato fin da subito uno dei più importanti biglietti da visita per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma c'è un aspetto che molti fan stanno volutamente ignorando: il New Game+, dato che Bethesda sembra aver voluto ironicamente scoraggiarne l'utilizzo.

Il New Game+ di Starfield consente semplicemente di importare il livello sbloccato e le relative abilità, perdendo però tutto il resto. Incluse le nostre preziose navi personalizzate.

Per questo motivo, come riportato da Game Rant, i fan hanno iniziato a proporre di poter quantomeno conservare i blueprint delle navi spaziali costruite fino a quel momento, così non sarebbe necessario doverle ricreare da zero in una nuova run.

Allo stato attuale, l'unico modo per poter avere la stessa navicella nel New Game+ è infatti quello di ricordarsi com'era stata realizzata e ricrearla manualmente: una soluzione decisamente poco ottimale e che inevitabilmente scoraggerà molti fan a rigiocare l'avventura.

Avere invece a disposizione un blueprint sarebbe un ottimo compromesso: i giocatori sarebbero liberi di scegliere se effettuare modifiche o se mantenere la stessa identica personalizzazione, senza dover necessariamente spendere preziose ore della propria vita.

Vedremo se Bethesda ascolterà i suggerimenti dei fan, anche se bisogna anche riuscire a spingere una buona parte della community ad arrivare almeno a finirlo: molti utenti hanno infatti ammesso di essersi annoiati e di non averlo neanche completato.

E l'effetto inizia a vedersi anche nelle classifiche di vendita: se al lancio Starfield riusciva a dominarle anche senza Game Pass, nelle ultime settimane abbiamo assistito a un crollo così improvviso da aver "riscattato" anche Fallout 76.