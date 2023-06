Starfield: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Starfield, nuovo open world ambientato nello spazio sviluppato da Bethesda.

In Starfield, la narrazione più avvincente sarà quella che costruirete voi stessi, personalizzando il vostro personaggio in termini di aspetto, background e tratti distintivi. Potrete scegliere di incarnare un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un misterioso cyber-pirata, oppure optare per un ruolo completamente diverso.

In Starfield vi avventurerete nelle profondità nello spazio, esplorando oltre 1.000 pianeti sparsi nelle stelle. Attraverserete città popolose, vaglierete pericolose basi militari e indagherete su paesaggi incontaminati e selvaggi. Durante il vostro viaggio, avrete la possibilità di incontrare e reclutare personaggi memorabili, partecipare alle vicende di numerose fazioni e intraprendere missioni che ti porteranno a esplorare i Sistemi Colonizzati in ogni loro angolo.

Ma attenzione: lo spazio è un luogo pericoloso. Grazie al sistema di combattimento avanzato di Starfield, avrete a disposizione un ampio arsenale di strumenti per affrontare ogni situazione. Armi a lunga distanza, armi laser, esplosivi per demolizioni: ciascun tipo di arma può essere modificato per adattarsi al vostro stile di gioco. Per maggior informazioni sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato.

Starfield sarà disponibile dal 6 settembre 2023 per Microsoft Xbox Series X|S e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

