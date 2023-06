Starfield Constellation Edition: prenotala ora su Gamestop

In uscita il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, Starfield è il nuovo open world di Bethesda ambientato nello spazio. Nonostante il titolo sarà incluso sin dal lancio nel catalogo Xbox Game Pass, sappiamo che moltissimi collezionisti vorranno avere in casa qualcosa di più "tangibile". Pensando a loro, Microsoft e Bethesda hanno annunciato la splendida Constellation Edition del titolo, ora prenotabile sul portale di Gamestop!

All'interno della Constellation Edition troverete:

Il gioco base (formato digitale)

Un'espansione di storia che arriverà dopo il lancio

Fino a cinque giorni di early-access

Skin Pack Constellation

Digital Artbook e Original Soundtrack

Steelbook del gioco

Patch di Constellation

Smartwatch e valigetta

Credit stick con codice del gioco inciso al laser.

In Starfield, la vicenda sembra muoversi a partire da degli artefatti di cui entra in possesso la Constellation più o meno nel 2330: si tratta di una organizzazione dedita all'esplorazione spaziale e alla quale uniremo le forze all'inizio del gioco.

La prenotazione di questa splendida edizione è consentita, al momento, solo ai membri GS Pro Club di Gamestop. Ricordiamo che l'abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, hanno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition (come in questo caso) e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito, tra cui le i migliori giochi per Xbox Series X.