Star Wars Outlaws svela il primo DLC di storia, c'è la data di uscita

Lo sfortunato Star Wars Outlaws prova a darvi un'altra possibilità per riscoprirlo grazie al primo DLC di storia, "A Pirate's Fortune".

Previsto per il 15 maggio, "A Pirate's Fortune" vedrà i protagonisti Kay Vess e il suo fidato compagno Nix imbarcarsi in una nuova avventura al fianco di Hondo Ohnaka, un pirata già noto ai fan della serie animata Clone Wars.

La trama ruota attorno all'esplorazione della misteriosa Tomba di Khepi, un luogo ricco di tesori che attira l'attenzione di predatori spaziali e cacciatori di fortuna (tramite Game Informer).

Non mancheranno gli antagonisti in questa nuova espansione narrativa. Kay e i suoi alleati dovranno infatti confrontarsi con Stinger Tash e i suoi temibili Rokana Raiders, determinati a impossessarsi delle ricchezze della tomba.

Parallelamente, il DLC introdurrà anche la Miyuki Trade League, una fazione che coinvolgerà Kay in operazioni di contrabbando, offrendo in cambio ricompense e miglioramenti per la sua nave, la Trailblazer.

Per accedere ai nuovi contenuti sarà necessario aver completato la campagna principale del gioco, un requisito che garantisce continuità narrativa all'esperienza.

I possessori del Season Pass riceveranno automaticamente l'espansione, mentre per gli altri giocatori sarà disponibile per l'acquisto separato, presumibilmente a un prezzo simile ai $14,99 del precedente DLC "Wild Card".

In concomitanza con il lancio di "A Pirate's Fortune", tutti i giocatori riceveranno un aggiornamento gratuito che includerà elementi cosmetici ispirati alla serie Disney Plus "Star Wars: Skeleton Crew". Questi oggetti saranno facilmente reperibili nella cassa di consegna all'interno della Trailblazer, offrendo così un ponte tra diverse produzioni ambientate nell'universo creato da George Lucas.

Star Wars Outlaws continua stoicamente a tentare di ritagliarsi il suo posto, quindi, dopo che Ubisoft ha modificato anche in maniera importante le basi del gameplay per venire incontro ai feedback dei giocatori. Vedremo se, anche grazie a questo primo DLC, il titolo avrà anche un colpo di reni che ne risolleverà il destino.