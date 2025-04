Star Wars Zero Company è ufficiale, ecco quando vedremo il nuovo gioco di Respawn

La galassia lontana lontana sta per accogliere un nuovo protagonista nel mondo dei giochi tattici a turni, e lo farà con Star Wars Zero Company, il titolo sviluppato in collaborazione tra Respawn Entertainment e Bit Reactor.

Star War Zero Company si prepara a fare il suo debutto ufficiale durante la prossima Star Wars Celebration, dopo essere stato protagonista di un leak che ha anticipato alcune delle sue caratteristiche.

L'annuncio ufficiale è previsto per sabato 19 aprile, quando Electronic Arts svelerà i dettagli di questo ambizioso progetto ambientato nell'universo creato da George Lucas.

Il gioco rappresenta una direzione completamente nuova per il franchise videoludico di Star Wars, che negli ultimi anni ha esplorato principalmente i generi action-adventure e sparatutto con titoli come Jedi Fallen Order e Battlefront.

Questa partnership potrebbe portare a un'esperienza tattica profonda e strategicamente stimolante, mantenendo al contempo l'atmosfera e l'epicità tipiche di Star Wars. L'approccio a giocatore singolo, inoltre, suggerisce una particolare attenzione alla narrativa, elemento fondamentale dell'universo creato da Lucas.

La fuga di notizie iniziale, sebbene spiacevole per gli sviluppatori, ha generato un notevole interesse nella comunità che non vedeva l'ora di saperne di più su Star Wars Zero Company, di cui ora sappiamo il nome.

La Star Wars Celebration del 19 aprile sarà quindi un appuntamento imperdibile non solo per conoscere i dettagli ufficiali di Star Wars Zero Company, ma anche per comprendere quale visione Respawn e Bit Reactor hanno sviluppato per questo nuovo progetto.