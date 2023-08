Star Wars, un classico PS1 sta per ritornare

La saga di Star Wars è da sempre molto attiva nel mondo dei videogiochi, sebbene ora è il momento di riscoprire un grande classico del passato.

Considerando che da poco è toccato al sequel di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo), gli appassionati non ne hanno comunque abbastanza.

I fan di Guerre Stellari ricorderanno sicuramente Star Wars: Dark Forces, uno sparatutto in soggettiva pubblicato originariamente nel lontano 1995 per PC e successivamente anche per la prima PlayStation a 32-bit (già al centro di un remaster dei fan in UE4).

Ora, come confermato anche da PushSquare, il classico sparatutto in prima persona per PS1 sta per risorgere su PS5, PS4, Xbox e Switch a quasi 30 anni dalla sua uscita. Poco sotto, il trailer ufficiale di annuncio.

Il gioco, lanciato originariamente su MS-DOS, sarà rimasterizzato da Nightdive Studios, che utilizza il suo motore proprietario KEX Engine per ridare vita all'originale a una risoluzione 4K e fino a 120 fotogrammi al secondo.

Il gioco completo sarà dotato di Trofei, oltre che di un "rendering 3D avanzato" e di vari altri miglioramenti che contribuiranno a renderlo più appetibile per il pubblico delle console contemporanee.

Non c'è ancora una data di uscita, ma il titolo è previsto per la fine dell'anno, insieme al remaster di Turok 3: Shadow of Oblivion annunciato proprio in queste ore e di cui vi abbiamo illustrato i dettagli in questa notizia.

Restando in tema, alcune settimane abbiamo avuto modo di recensire Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, un titolo dedicato al franchise di Guerre Stellari che vuole far rivivere le atmosfere della saga all'interno di un mondo virtuale.

Infine, il prossimo Star Wars Outlaws prenderà il via tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi e si è da poco mostrato nel primo gameplay.