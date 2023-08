Ricordate Turok? Sta per tornare

Nightdive Studios ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster, andando così a completare la trilogia di classici.

La serie, avvistabile tra le altre cose anche su Amazon, è infatti ancora molto nota, specie per i più nostalgici.

Advertisement

L'edizione rimasterizzata del classico sparatutto in prima persona visto originariamente su Nintendo 64 nel lontano 2000 sta quindi per arrivare, come confermato anche da MNN.

Questa nuova versione verrà pubblicata il 14 novembre 2023 su PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

I fan avranno così modo di riscoprire il terzo episodio della serie di Turok. Larry Kuperman, Director of Business Development per Nightdive Studios, ha dichiarato:

La serie di Turok è una pietra miliare del mondo del gaming, ed essere in grado di offrire una nuova e migliore versione di Turok 3 Shadow of Oblivion è senza dubbio una bellissima sensazione.

Da quello che sappiamo, il remaster sfrutterà in toto l'ultima versione del motore grafico KEX Engine. Maggiori dettagli sul gioco verranno diffusi più avanti nel corso dell'anno.

Parlando di ritorni eccellenti, ricordiamo che anche il classico Quake II è stato infatti uno degli annunci della QuakeCon 2023, ed è disponibile a partire da ora su tutte le piattaforme.

Vi ricordiamo che già il primo capitolo era stato rimasterizzato. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, in cui abbiamo parlato del ritorno di Quake in «una versione tirata a lucido, in grado di conservare tutto il fascino del titolo uscito nei lontani anni '90, ma con tutta una serie di piccoli accorgimenti (anche e soprattutto grafici) in grado di fare la differenza.»

Tornando invece a parlare di Turok, diverso tempo fa lo sceneggiatore Greg Russo ha pubblicato via Twitter alcune concept art di un film cancellato e ispirato alle avventure del videogame.