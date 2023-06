Star Wars Outlaws avrà la Forza? Abbiamo la risposta

Una delle novità più sorprendenti arrivata dalle ultime conferenze estive è sicuramente Star Wars Outlaws, l'ultima produzione di Ubisoft Massive dedicata a tutti i più grandi fan della saga di Guerre Stellari.

Il nuovo titolo sviluppato dagli autori di The Division 2 (lo trovate su Amazon) sembra essere davvero ambizioso, trattandosi di un open world ambientato tra gli eventi del quinto e del sesto film della saga.

Il primo filmato gameplay ci ha mostrato la protagonista Kay Vess, una canaglia in cerca della libertà e che dovrà riuscire a superare in astuzia l'Impero e i sindacati criminali della galassia.

Una produzione, dunque, che sembra allontanarsi nettamente dal mito degli Jedi e della Forza come mezzi per risolvere i nostri problemi, mostrandoci invece una delle galassie più amate di sempre sotto un punto di vista unico.

Significa forse che non vedremo nel titolo alcun riferimento alla Forza? La risposta arriva direttamente dagli sviluppatori: in un'intervista rilasciata a Gamereactor UK, il team ha avuto soltanto un breve commento in risposta a tale domanda.

«Voglio dire, la Forza è ovunque, giusto?»

Un'affermazione che — va detto — non è che abbia esattamente risposto al quesito, ma ci dimostra la passione che il team di sviluppo nutre per la saga ideata da George Lucas.

Del resto, anche se non siete dei Jedi, la saga di Star Wars ci ha insegnato che la Forza scorre in ogni cosa: non ci resta che aspettare ulteriori approfondimenti per scoprire se la questione sarà approfondita anche dal punto di vista di Kay Vess.

Dato che ci ritroveremo spesso a interpretare la parte dei fuorilegge contro l'Impero, il filmato ci ha anche mostrato che ci sarà un dettaglio del gameplay particolarmente simile a GTA: parliamo, ovviamente, del sistema da ricercati.

Un altro titolo della saga in sviluppo è il remake di Knights of the Old Republic: pur essendo quasi sparito nel nulla, Embracer ha confermato che è ancora in sviluppo.