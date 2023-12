Star Wars KOTOR Remake vedrà mai la luce? Risponde Disney

Il remake di Star Wars KOTOR è ancora oggi avvolto nel mistero: annunciato ormai più di due anni fa in esclusiva su PS5, il rifacimento di uno dei videogiochi più amati dai fan di Guerre Stellari ancora oggi non si è mostrato neanche con uno screenshot ufficiale.

Lo sviluppo di questa produzione è apparso fin da subito problematico, a giudicare dai report che anticipavano perfino il cambio di team di sviluppo, dopo che sia Embracer che Disney sembravano insoddisfatte dei progressi fatti fino a quel momento.

Nelle ultime giornate sono arrivati altri report decisamente preoccupanti sulla vicenda, da chi suggeriva che addirittura non ci stava più lavorando praticamente nessuno a una presunta cancellazione del progetto, poi prontamente smentita.

Ma il rifacimento di Star Wars Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale incluso nell'Heritage Pack su Amazon) alla fine vedrà davvero la luce o è destinato a essere abbandonato per sempre?

Per provare a fare chiarezza sulla vicenda, Axios ha intervista il capo della divisione gaming di Disney, Sean Shoptaw, che ha chiarito come per la compagnia questo titolo sia estremamente importante:

«Non c'è molto che posso dire per motivi che spero siano ovvi, ma [Star Wars] KOTOR è un gioco incredibilmente popolare, uno di cui siamo estremamente orgogliosi e per cui pensiamo ci sia ancora una forte domanda. E mi fermo qui».

Disney lascia intendere insomma di avere tutta l'intenzione di fare in modo che Star Wars KOTOR Remake possa davvero venire sviluppato, pur non potendo rivelare dettagli specifici sulla vicenda.

Se l'attuale progetto non dovesse dunque riuscire a venire completato, potrebbero esserci concrete possibilità che la casa di Topolino possa continuare a muoversi per cercare altri potenziali partner: ovviamente speriamo che non sia questo il caso, ma vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità sulla questione.

Nella stessa intervista, Sean Shoptaw ha anche commentato le voci di corridoio che volevano Disney interessata ad acquisizioni videoludiche, sottolineando di essere soddisfatta degli attuali accordi intrapresi con i suoi partner. Almeno per il momento, ovviamente.