Star Wars KOTOR Remake è davvero nei guai: «nessuno ci sta lavorando»

Star Wars KOTOR Remake è scomparso da molto tempo dopo il suo annuncio e, tra una serie di indizi e i licenziamenti di massa che hanno colpito il publisher proprietario del progetto, è sempre più probabile che il videogioco sia stato cancellato, come suggerisce anche il giornalista Jeff Grubb in una recente dichiarazione.

Già lo scorso settembre erano emerse delle voci che volevano lo stato dei lavori sul progetto come molto pericolante, a seguito per altro di un silenzio già protratto per lunghissimo tempo.

Il trailer di Star Wars KOTOR Remake era infatti scomparso, cancellato dal web senza nessun preavviso. Una mossa che ha mandato nel panico i fan che avevano iniziato a temere per il peggio, pronti a dare per spacciato il progetto.

In quel caso il trailer era stato rimosso per la scadenza di una licenza sulla traccia musicale utilizzata nel filmato. Un dettaglio decisamente inquietante perché significa che, di fatto, la licenza non è stata rinnovata volontariamente per un prodotto che dovrebbe essere in uscita, o almeno in sviluppo.

Se la rimozione del trailer non è una conferma dell'abbandono di Star Wars KOTOR Remake, una recente dichiarazione del giornalista Jeff Grubb dona invece una sfumatura molto più ineluttabile alla vicenda.

Intervenuto in un recente podcast di Giant Bomb, nello spezzone che potete vedere qui sotto, Grubb ha spiegato in maniera molto netta cosa (non) sta succedendo a Star Wars KOTOR Remake:

Parlando dei progetti videoludici dedicati a Star Wars, nel tirare fuori il tema di KOTOR Remake il giornalista ha dichiarato che «non è in lavorazione in alcun modo, da nessuno studio, in questo momento».

Un'altra potenziale conferma del fatto che i fan di Star Wars dovrebbero dire addio a questo atteso remake. Ma, nel frattempo, prepararsi a Star Wars Outlaws che è in arrivo, anche se un po' in ritardo.

Ricordiamo che il remake Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) è attualmente previsto in esclusiva su PS5 e fu annunciato proprio in uno PlayStation Showcase apposito, ormai circa 2 anni fa.