Star Wars KOTOR potrebbe diventare una serie TV, prima o poi

La showrunner dell'ultima serie di Star Wars di Disney+, The Acolyte, ha ribadito il suo interesse a creare una serie televisiva live-action basata sul videogioco del 2003, Knights of the Old Republic.

Ricordiamo che il remake di KOTOR (trovate il capitolo originale su Amazon) è genericamente previsto in esclusiva su PS5, ma ad oggi del gioco nemmeno l'ombra.

Vero anche che, nonostante molti fan si siano rassegnati, il gioco dovrebbe in ogni caso vedere la luce, prima o poi.

Ora, però, Leslye Headland - creatrice e showrunner di The Acolyte - ha parlato al sito brasiliano Omelete della sua passione per il classico RPG di BioWare e del suo desiderio di vederlo sul piccolo schermo (via Kotaku).

La scrittrice e sceneggiateice ha spiegato che è particolarmente interessata ad approfondire il personaggio cieco e neutrale alla Forza visto in KOTOR 2, Kreia.

«Penso che sarebbe una storia davvero interessante da portare in vita», ha dichiarato Headland.

«Ho sempre voluto esplorare una versione live action del gioco Knights of the Old Republic e il personaggio di Kreia». Seguire il percorso di Kreia attraverso entrambi i lati della Forza e la sua ribellione sarebbe uno spettacolo epico. E Headland sarebbe chiaramente la persona adatta a realizzarlo.

Staremo a vedere se Disney possa convincersi prima o poi della bontà della cosa.

Quando Omelete le ha chiesto se il suo interesse per i giochi avesse fatto pensare a una possibile apparizione del Darth Revan di KOTOR in The Acolyte, ha infine risposto: «Cominciate a scrivere delle e-mail! Iniziate il crowdfunding!».

Nell'attesa di vedere prima o poi una serie TV dedicata a KOTOR, i fan si stanno al momento preparando anche al nuovo gioco Star Wars Outlaws, che male non sembra.

Ma non solo: secondo alcune indiscrezioni, Creative Assembly starebbe per tornare con Total War Star Wars, un progetto già in sviluppo.