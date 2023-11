I fan di Star Wars piangono la cancellazione del remake di KOTOR

Star Wars KOTOR Remake è scomparso da molto tempo, tanto che è sempre più probabile che il titolo sia stato cancellato.

Ricordiamo che il remake Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) è genericamente previsto in esclusiva su PS5 e fu annunciato proprio in un PlayStation Showcase di ormai 2 anni fa.

Lo scorso settembre erano emerse voci che volevano lo stato dei lavori sul progetto in serie difficoltà.

Ora, dopo che anche Jeff Grubb ha rincarato la dose, ai fan non resta che "piangere" il videogioco, per molti dato per spacciato.

Come riportato anche da GamingBolt, gli appassionati si sono ritrovati su Reddit a commentare la presunta cancellazione del titolo dedicato a Star Wars.

«Avrei voluto che Sony lo desse al Bluepoint, ma Grubb dice che hanno tagliato i ponti con il progetto», scrive un fan.

«Microsoft deve tornare ad occuparsene, darlo a Obsidian - ci hanno lavorato anche con BioWare all'epoca», ricorda un altro giocatore.

E ancora, un fan decisamente adirato scrive: «Smettetela di annunciare roba a ca**o fino a quando non siete certi che verrà rilasciata e che il lavoro effettivo è stato fatto per completarla. Quest'epoca di Star Wars in cui annunciano cose e ci dicono di aspettare 4-5 anni, e poi a metà strada la cancellano di nascosto sta diventando fastidiosa. Lo hanno fatto con i film, gli show, i giochi e ogni altra forma di media dedicata a Star Wars. Chiudete il becco finché non esce davvero qualcosa».

I fan di Star Wars hanno quindi detto addio a questo atteso remake. Ma, nel frattempo, si stanno preparando a Star Wars Outlaws, che male non sembra.

Ricordiamo che i guai per KOTOR Remake erano continuati anche quando il trailer era stato rimosso per la scadenza di una licenza sulla traccia musicale utilizzata nel filmato.