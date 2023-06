Star Wars Jedi Survivor per PS5 con uno sconto del 25%!

Anche oggi, martedì 27 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Star Wars: Jedi Survivor, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,98€, con uno sconto del 25% rispetto all'usuale prezzo di listino di 79,99€.

Star Wars Jedi Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment, mira ad espandere l'universo di Star Wars con nuove trame, personaggi e luoghi. Non solo, offre anche battaglie emozionanti che erano molto apprezzate nel suo predecessore, Star Wars Jedi Fallen Order.

Star Wars Jedi Survivor si svolge cinque anni dopo gli eventi raccontati in Star Wars Jedi Fallen Order. Il personaggio principale, Cal, è ancora in lotta contro l'Impero. Allo stesso tempo, però, deve fare i conti con l'immensa responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi sopravvissuti nell'universo.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che "Star Wars Jedi: Survivor è un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise".

