Star Wars Jedi Survivor in sconto su Instant Gaming!

Star Wars Jedi: Survivor si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order. Nel titolo, Cal deve ancora proteggersi dall'Impero, ma continua a sentire il peso della responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia.

Sviluppato da Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Survivor ounta a espandere le narrazioni, i mondi e i personaggi dell'universo di Star Wars, nonché ad offrire combattimenti emozionanti, già apprezzati in Jedi: Fallen Order.

Oltre ai personaggi chiave già noti, Star Wars Jedi: Survivor presenta nuove figure e offre sorprese inaspettate, creando un'avventura più coinvolgente e coesa, che potrebbe essere l'inizio di una nuova epopea. Il titolo sorprende per l'ottima gestione dei ritmi, la direzione e la capacità di bilanciare i tempi di gioco con quelli della trama, fondendoli in un'armonia perfetta senza squilibri o forzature.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che "Star Wars Jedi: Survivor è un gioco migliore del capostipite, più ambizioso, elaborato e articolato, di più ampio respiro e in grado di far compiere un passo in avanti al franchise".

