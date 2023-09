Stalker 2, sviluppatori colpiti da un incendio: «abbiamo affrontato di peggio»

Sembra non esserci pace per Stalker 2 e le persone che fanno parte del team di sviluppo, GSC Game World, che di recente sono stati colpiti da un incendio.

L'atteso Stalker 2 è da molto tempo in bilico (lo trovate su Amazon se volete già supportare il team) per via principalmente del conflitto Russia-Ucraina, e la situazione non sembra migliorare affatto.

Negli ultimi tempi GSC Game World aveva infatti avviato anche una campagna di rimborsi, proprio perché la produzione è ancora incerta e il team ha voluto dare ai giocatori la possibilità di rivedere il proprio acquisto.

In questi mesi ci si sono messi anche degli hacker pro-Russia che hanno colpito il team, rubando il codice di Stalker 2 e diffondendolo anche online.

Ora, come riporta VGC, ci si è messo anche un incendio.

Un piano dell'edificio in cui lavora attualmente GSC Game World è stato danneggiato da un incendio. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, ma sono stati stimati dei danni per circa $70mila.

L'incendio sarebbe stato scatenato dai server che contengono il backup dei dati di gioco, il cui surriscaldamento avrebbe avviato l'incendio nell'ufficio. Non è noto, al momento, se siano stati persi definitivamente dei dati.

Il fatto è stato confermato da uno sviluppatore tramite un messaggio su Discord, seguito da un incoraggiamento generale (a sé stessi e ai fan) dopo il disastroso evento:

«Nessuna anomalia, nemmeno questo ci fermerà nel perseguimento del nostro obiettivo finale. Abbiamo già affrontato di peggio. Va tutto bene.»

Speriamo davvero che GSC Game World possa riprendersi in fretta dall'incendio, perché la situazione è già complicata di suo ed è davvero triste raccontare storie del genere.

Il rinvio di Stalker 2 è stato per altro ufficializzato di recente, visto che il team ha dovuto affrontare dei rallentamenti importanti nello sviluppo e questo aggiornamento della data era prevedibile (e comprensibile).