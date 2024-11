Stalker 2 ammette i problemi: «Non abbiamo mai fatto nulla del genere»

Dopo un'attesa che sembrava quasi interminabile — anche per motivi che c'entravano poco con uno sviluppo regolare — Stalker 2 è finalmente disponibile su Xbox Series X|S e PC, anche se diversi appassionati si aspettavano una migliore rifinitura d'insieme.

Come ha sottolineato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, Stalker 2 ha numerosi problemi tecnici che è davvero difficile ignorare, sebbene siano evidenti «le enormi potenzialità» del tutto, al punto che abbiamo comunque deciso di premiarlo con un 8.6/10.

L'ultima fatica di GSC Game World ha comunque spaccato in due l'opinione pubblica e la critica proprio a causa dei già citati problemi e bug, come dimostrato dalla media di 74/100 su Metacritic.

C'è però da sottolineare che gli autori non si sono affatto nascosti e hanno ammesso pubblicamente che sì, ci sono diversi aspetti di Stalker 2 che dovranno essere migliorati con i prossimi aggiornamenti.

Con un post pubblicato sul profilo X ufficiale, gli sviluppatori spiegano di «non aver mai realizzato nulla di simile» in termini di proporzioni e che stanno monitorando attentamente i feedback della community, così da capire in quali aree è necessario intervenire il prima possibile.

«Nei primi giorni post-lancio, lavoreremo su hotfix distribuiti nel modo più preciso possibile, ma li rilasceremo prima che potremo. Poi passeremo ad aggiornamenti più grandi che includeranno miglioramenti costanti. Ci saranno anche contenuti in-game gratuiti — a tardo dicembre sveleremo la roadmap».

Stalker 2 ha sicuramente attirato molta attenzione su di sé, grazie anche all'inclusione al day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): se questo ne ha aumentato il succeso, dall'altro ha anche acceso il riflettore sui suoi problemi tecnici, che dovranno essere risolti il prima possibile per non perdere subito la fiducia del pubblico.

In ogni caso, GSC Game World si augura che la Zona contaminata riesca effettivamente a conquistare la community: per quel che vale, una risposta così rapida può solo far ben sperare per il supporto a lungo termine della produzione.

Se volete giocarlo su PC, vi raccomandiamo di dare un'occhiata ai requisiti di sistema consigliati: li trovate nella nostra notizia.