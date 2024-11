Ci gira Stalker 2 sui vostri PC?

GSC GameWorld ha pubblicato i requisiti PC definitivi per Stalker 2, il tanto atteso sparatutto post-apocalittico in uscita il 20 novembre.

Il titolo potrà essere giocato fin dal day-one tramite Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) o PC Game Pass.

Le specifiche tecniche richieste variano in base alla risoluzione e al framerate desiderati, dopo aver scoperto anche il peso ufficiale del gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, per giocare a 1080p/Low con 30 FPS sarà necessario un processore Intel Core i7-7700K o AMD Ryzen 5 1600X, 16 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 o Intel Arc A750.

Per raggiungere i 60 FPS a 1080p/Medium servirà invece un Intel Core i9 9700K o AMD Ryzen 7 3700X, sempre 16 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2070 Super, RTX 4060 o AMD RX 5700XT.

Per giocare a 1440p/High con 60 FPS, gli sviluppatori consigliano un Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB di RAM e una NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 4070 o AMD RX 6800 XT.

Infine, per il 4K/Ultra a 60 FPS servirà un Intel Core i7 13700KF o AMD Ryzen 7 7700X, 32 GB di RAM e una NVIDIA RTX 4080 o AMD RX 7900XTX.

Secondo alcuni benchmark preliminari di NVIDIA, anche una RTX 4090 fatica a superare i 54 FPS in 4K nativo con dettagli al massimo.

Per superare i 60 FPS sarà necessario attivare il DLSS 3, tecnologia non menzionata nei requisiti ufficiali. Ciò rende le specifiche pubblicate potenzialmente fuorvianti, non tenendo conto delle tecnologie di upscaling come DLSS e FSR.

L'utilizzo della tecnologia Lumen per l'illuminazione globale in tempo reale impatta notevolmente sulle prestazioni, rendendo necessario l'uso di tecniche di upscaling per raggiungere framerate elevati, soprattutto alle risoluzioni più alte.

Gli appassionati dovranno quindi considerare attentamente la propria configurazione hardware in vista del lancio di Stalker 2 il prossimo 20 novembre.

Del resto, la grafica è sicuramente un elemento di spicco della produzione, come dimostrato anche dal gameplay trailer di ben 35 minuti.