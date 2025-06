Da questo momento potete ufficialmente riscattare altri 2 giochi gratis da scaricare sui vostri PC, grazie al rinnovo del catalogo di Prime Gaming per il secondo fine settimana di giugno.

Il servizio in abbonamento di Amazon offre ai suoi utenti un'ampia selezione di giochi da riscattare gratuitamente, annunciata su base mensile ma che si rinnova gradualmente ogni fine settimana.

Anche in questa occasione potrete trovare due nuovi giochi da aggiungere alla vostra collezione, come sempre senza alcun acquisto aggiuntivo necessario, a parte naturalmente l'iscrizione ad Amazon Prime: li trovate qui di seguito.

Prime Gaming: giochi gratis del 13 giugno

Proprio come già accaduto la scorsa settimana, uno dei nuovi giochi gratis potrà essere riscattato tramite GOG, mentre l'altro sarà scaricabile attraverso l'apposita app di Amazon Games.

Ovviamente non sarà necessario spendere neanche un centesimo in più per riscattare Death Squared, ma solo assicurarvi di avere un account sullo store GOG, oltre ovviamente ad essere iscritti a Prime Gaming: vi basterà fare clic sui rispettivi link, fare il login con il vostro profilo Amazon e seguire le poche e semplici istruzioni.

Avrete tempo fino al 13 agosto 2025 per riscattare Station to Station, mentre Death Squared resterà disponibile fino al 16 luglio 2025: una volta aggiunti alle vostre collezioni, potrete scaricarli per sempre e senza costi aggiuntivi.

Il mio consiglio dunque, come sempre, è quello di procedere il prima possibile con questa operazione.

Vi segnalo che anche la prossima settimana potrete riscattare altri 2 giochi gratis su Prime Gaming: nel nostro articolo dedicato potete trovare la lista completa di titoli in arrivo a giugno 2025.

Inoltre, dato che vi servirà comunque un account su GOG per uno dei titoli di questa settimana, colgo l'occasione per segnalarvi che potete aggiungere alla vostra collezione anche uno strategico di Warhammer 40,000.