In attesa di Kingdom Hearts 4, Square Enix ha cancellato un nuovo capitolo

Kingdom Hearts 4 continua a non dare alcun visibile segno di vita, ma in attesa di saperne di più sulle nuove avventure di Sora è arrivato un altro duro colpo da digerire per gli appassionati della saga.

Square Enix ha infatti confermato di aver cancellato un nuovo capitolo mobile, che doveva servire proprio da antipasto per il quarto episodio, approfondendo alcuni aspetti della trama e diventando un ponte anche con il predecessore Kingdom Hearts 3 (di cui trovate la Deluxe Edition su Amazon).

Come segnalato da Gematsu, Kingdom Hearts Missing-Link doveva essere uno spin-off in arrivo su smartphone Android e iOS, ma il suo sviluppo è stato improvvisamente cancellato proprio nelle scorse ore.

Lo sviluppo si è dimostrato fin da subito particolarmente problematico: inizialmente doveva essere lanciato nel 2024, al punto che nel 2023 Tetsuya Nomura arrivò a dire che era «quasi pronto», salvo poi essere rinviato a data da destinarsi fino ad arrivare alla cancellazione odierna.

Alcuni utenti avevano avuto l'opportunità di provare in anteprima il titolo tramite alcuni beta test, motivo per il quale questa cancellazione adesso fa ancora più male: ora molti fan sperano che Square Enix possa rimediare rilasciando pubblicamente la storia, così che non ci sia il rischio di perdersi un pezzo importante di una trama già difficile da seguire con molteplici capitoli.

In ogni caso, il publisher ha voluto rassicurare i fan sul fatto che «lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 continuerà», anche se attualmente non è ancora in grado di fornire ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Non è insomma un periodo facile per gli appassionati della serie, che recentemente hanno dovuto accontentarsi di una piccola citazione in occasione del 30esimo anniversario del film Disney "In viaggio con Pippo".

Spero davvero che nei prossimi giorni saremo in grado di darvi notizie migliori, anche se probabilmente ci sarà da aspettare: Square Enix non sembra avere alcuna fretta.