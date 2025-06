Clair Obscur Expedition 33 si è imposto nettamente come uno dei fenomeni del 2025, rivelandosi un incredibile gioco di debutto per il team Sandfall Interactive e conquistando tantissimi appassionati.

Buona parte del merito di questo trionfo va assegnata anche ai doppiatori, che hanno contribuito a rendere già così iconico il cast di protagonisti di questo gioco di ruolo.

Una delle performance rimaste maggiormente impresse nella mente dei giocatori è sicuramente quella di Charlie Cox, voce di Gustave che molti fan conosceranno anche e soprattutto per aver interpretato Daredevil nell'omonima serie Marvel.

ComicBook segnala che l'attore ha recentemente preso parte a una convention, dove ha avuto modo di parlare un po' più nel dettaglio del suo contributo per il videogioco, non nascondendo un certo imbarazzo per i complimenti ricevuti, visto che non aveva idea di quella che sarebbe stata la portata del titolo:

«Pare che il gioco sia fantastico: io non sono un giocatore, quindi non ne ho idea, non l'ho giocato. Il mio agente mi chiese se volessi andare lì per fare un doppiaggio. Sono rimasto per 4 ore dentro lo studio... forse. La gente continua a dirmi quanto sia fantastico, a farmi i complimenti ed io mi sento come se fossi un totale imbroglione».

La voce di Gustave ha poi aggiunto di essere molto felice per la compagnia, ma è chiaro che l'attore non crede di meritare tutti gli elogi ricevuti, considerando che in pratica il suo contributo al gioco equivale a un solo pomeriggio di lavoro.

C'è da dire che se il primo atto di Clair Obscur Expedition 33 (lo trovate su Amazon) è così memorabile è stato soprattutto merito della sua performance e, personalmente, trovo ancora più impressionante che gli ci sia voluto così poco tempo per calarsi interamente nella parte. A livello personale, non posso che unirmi ai complimenti che sta già ricevendo da tantissimi appassionati.

Merito sicuramente di una direzione del doppiaggio stellare e dell'ottimo rapporto che il team di sviluppo tiene con gli attori: basti pensare che la modalità più facile di Clair Obscur esiste solo grazie a una richiesta della voce di Maelle.