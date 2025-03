Split Fiction è ottimo, ora è anche redditizio (e non poco)

Split Fiction si è inserito rapidamente nella lista dei videogiochi più importanti dell'anno, perché in 48 ore ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Come riporta Gematsu, è stato il team di sviluppo a condividere l'importante traguardo sui social network, con evidente entusiasmo.

«L'amore che dimostrate per il nostro gioco è travolgente», ha scritto il team nel post pubblicato nella giornata di oggi.

La formula che mescola elementi di sci-fi e fantasy in un'esperienza pensata esclusivamente per essere vissuta in coppia ha conquistato il pubblico, che già nelle prime ore dal day one fissato il 6 marzo aveva premiato Split Fiction con grande interesse.

Una cosa di cui è consapevole anche il team, a quanto pare: «Tutti qui su Hazelight siamo più che felici e non possiamo smettere di goderci le vostre fantastiche reazioni!»

Parte del successo risiede probabilmente anche nell'offerta del Pass Amico, che permette a chiunque possieda il gioco di condividere l'esperienza con un altro giocatore senza che quest'ultimo debba acquistare una copia separata.

Un elemento che ha portato a convincere i giocatori a dare una possibilità a un gioco che, in ogni caso ha delle qualità innegabili. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, infatti, Split Fiction è «un viaggio tra mondi strabilianti, un gameplay che si reinventa in continuazione e un'esperienza cooperativa che brilla soprattutto se giocata con la persona giusta».

È bello vedere che l'offerta di Split Fiction sia stata compresa e apprezzata dai giocatori, che hanno premiato la peculiare formula multiplayer che Josef Fares e il suo studio portano avanti sin da A Way Out.

Il successo di It Takes Two è stato un altro elemento che ha portato molti giocatori a interessarsi a Split Fiction, che potrebbe seguire il suo predecessore anche in termini di numeri. Fares ha infatti aggiornato riguardo le vendite di It Takes Two che sono diventate davvero notevoli.