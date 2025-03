It Takes Two ha venduto più di quanto possiate immaginare

Hazelight, il team di Josef Fares, è tornato ovviamente al centro dei riflettori per via del lancio di Split Fiction, ma non per questo dobbiamo dimenticarci dei titoli precedenti dello studio.

Tra cui It Takes Two, produzione di grande successo che è stata anche un campione d'incassi, stando a quanto rivela lo stesso Fares in una recente intervista (tramite Gamingbolt).

Josef Fares, fondatore e direttore creativo di Hazelight, ha recentemente condiviso con Washington Post i dati impressionanti che dimostrano come le loro opere continuino a conquistare il pubblico ben oltre il periodo di lancio iniziale.

Proprio It Takes Two, il pluripremiato titolo cooperativo che ha conquistato anche il Game of the Year ai The Game Awards 2021, ha raggiunto la straordinaria cifra di 23 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un traguardo notevole che evidenzia un incremento di ben 3 milioni di unità rispetto ai dati diffusi lo scorso ottobre, quando le vendite si attestavano a 20 milioni.

Questo boost delle vendite è stato probabilmente generato dall'entusiasmo per l'arrivo di Split Fiction, con tanti giocatori che hanno voluto scoprire il titolo precedente e la peculiare formula multiplayer di Josef Fares.

Non solo, perché anche il primo titolo dello studio, A Way Out, continua a mietere successi a distanza di anni dalla sua pubblicazione. Lanciato nel 2018, il titolo ha ora raggiunto le 11 milioni di copie vendute, con un incremento di 2 milioni rispetto ai dati diffusi lo scorso giugno.

In questo contesto arriva Split Fiction, che già nelle prime ore ha dimostrato di sapere generare un grande interesse, raccogliendo oltre 197.000 giocatori simultanei nel suo primo giorno di lancio.

D'altronde, Split Fiction è un titolo dalle qualità oggettive che ha saputo catturare l'attenzione per la sua formula intrinseca. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, infatti, Split Fiction è «un viaggio tra mondi strabilianti, un gameplay che si reinventa in continuazione e un'esperienza cooperativa che brilla soprattutto se giocata con la persona giusta».

I giocatori l'hanno premiato acquistandolo e giocandolo in massa, così come la critica ne ha esaltato le sue qualità facendogli superare anche Monster Hunter Wilds su Metacritic. Arriveranno anche premi importanti? Non ci resta che aspettare.