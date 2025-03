I numeri di Split Fiction sono un altro segnale importante per l'industria

It Takes Two è arrivato a essere il Game of the Year nel suo anno, ma i numeri di Split Fiction hanno surclassato le performance del precedente lavoro di Hazelight.

Come segnala SteamDB, Split Fiction ha debuttato con numeri impressionanti su Steam, raggiungendo oltre 197.000 giocatori simultanei nel suo primo giorno di lancio.

Un risultato che lo colloca tra i più grandi successi recenti della piattaforma, superando ampiamente il picco storico di It Takes Two, che si era fermato a 71.000 giocatori.

È bello vedere che l'offerta di Split Fiction sia stata compresa e apprezzata dai giocatori, che hanno premiato la peculiare formula multiplayer che Josef Fares e il suo studio portano avanti sin da A Way Out.

Il gioco si inserisce in un panorama in cui le esperienze multiplayer stanno vivendo una nuova fase di popolarità, grazie a titoli che puntano su un mix di narrativa, azione e design innovativo.

Un ottimo messaggio che ci mostra come i giocatori amino ancora questo tipo di esperienze. In maniera similare a Kingdom Come Deliverance 2, per motivi relativi al gameplay e alla formula molto aspra di Warhorse.

Per altro, con queste cifre Split Fiction ha conquistato anche il secondo posto tra i giochi di Electronic Arts con il maggior numero di utenti contemporanei su Steam, venendo superato solo da Apex Legends.

D'altronde, Split Fiction è un titolo dalle qualità oggettive che ha saputo catturare l'attenzione per la sua formula intrinseca. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, infatti, Split Fiction è «un viaggio tra mondi strabilianti, un gameplay che si reinventa in continuazione e un'esperienza cooperativa che brilla soprattutto se giocata con la persona giusta».

I giocatori l'hanno premiato acquistandolo e giocandolo in massa, così come la critica ne ha esaltato le sue qualità facendogli superare anche Monster Hunter Wilds su Metacritic. Arriveranno anche premi importanti? Non ci resta che aspettare.