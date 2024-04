Splinter Cell Remake, presto potrebbero esserci novità

Ubisoft ha ormai messo da tempo in soffitta il franchise di Splinter Cell, sebbene un remake del primo capitolo sarebbe ancora in lavorazione.

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon), la serie action-stealth è infatti sparita dalle scene, con dispiacere dei fan di tutto il mondo.

Nonostante un breve teaser trailer del remake del primo capitolo, il ritorno di Sam Fisher si sta facendo attendere.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcosa si starebbe muovendo nella giusta direzione.

Ubisoft Toronto - ossia lo studio al lavoro su Splinter Cell Remake - ha infatti aggiornato la sua pagina Facebook ufficiale.

Il team ha cambiato l'immagine del profilo e l'intestazione sul social, il che potrebbe suggerire che presto verranno condivise alcune notizie sul titolo.

Naturalmente, questo cambiamento non significa necessariamente che riceveremo aggiornamenti sul gioco, ma speriamo di ricevere maggiori dettagli sull'attesissimo remake all'Ubisoft Forward da poco annunciato.

L'editore ha annunciato ufficialmente il remake di Splinter Cell, basato sul motore Snowdrop, nel dicembre del 2021. Come rivelato, il rifacimento rimarrà lineare come il titolo originale.

Secondo un annuncio di lavoro del 2022, il gioco sarà caratterizzato da una storia riscritta e aggiornata per un "pubblico moderno", in modo da non risultare stomachevole per i giocatori di oggi.

Ricordiamo che tempo fa era in lavorazione anche Splinter Cell: Hunters, il quale non sembrava affidarsi alla tipica meccanica dei battle royale, offrendo un'esperienza più tattica.

A quanto pare, però, non lo sapremo mai, visto che il gioco è stato impietosamente cancellato.

Tornando a parlare del remake, che invece uscirà, avete letto che gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un open world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell’esperienza?

Ma non è tutto: su SpazioGames trovate la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga stealth dedicata a Sam Fisher: l’avete letta?