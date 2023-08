Splinter Cell Remake non è morto, lo sviluppo sta proseguendo

Tra i tanti progetti di Ubisoft c'è anche Splinter Cell Remake, annunciato in sordina tempo fa e, come capita spesso in questi casi, scomparso da allora.

Una sparizione che per altro è molto in linea con Sam Fisher, protagonista della saga, e la sua capacità di sfruttare luci ed ombre per portare a termine le missioni di Third Echelon.

La prima volta che abbiamo sentito parlare di Splinter Cell Remake è stato alla fine del 2021, con un annuncio per altro decisamente non all'altezza del nome che porta.

Successivamente, a quasi un anno di distanza, Ubisoft ha mostrato alcuni screenshot e svelato pochissime informazioni sul progetto per celebrare il 20ennale del titolo.

Ma che fine ha fatto realmente Splinter Cell Remake? Intanto abbiamo la conferma che esiste, il che non è poco.

Online è affatti apparso un annuncio di lavoro relativo proprio al progetto di Ubisoft, in cui l'azienda francofona è alla ricerca di un Narrative Designer.

ICYMI: @Ubisoft is seeking a Narrative Designer to create compelling stories for the upcoming Splinter Cell remake. 🔫



💼 Narrative Designer [Splinter Cell]

🏢 Ubisoft | @UbisoftToronto

🇨🇦 Toronto, ON

📃 Full Time

🎚 Intermediate (2–5 years exp)



Apply via the link below ↓ pic.twitter.com/2puBWUUlYo — Hitmarker | Gaming Jobs (@HitmarkerJobs) August 21, 2023

L'annuncio (lo trovate qui) per Ubisoft Toronto, responsabile dei brand più importanti tra Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs e ovviamente Splinter Cell, è alla ricerca di una risorsa che faccia parte di «un team collaborativo focalizzato sulla creazione di una ricca esperienza per i giocatori in una storia lineare che consenta loro di fare scelte significative».

Il lavoro sarà dedicato proprio a Splinter Cell, rispetto a tutti i franchise a cui ha lavorato lo studio di Toronto negli anni.

Lo sviluppo sta quindi proseguendo e questa è già una notizia di per sé, vista la tendenza di Ubisoft a cancellare i progetti non congeniali o utili, tra cui proprio un progetto legato a Splinter Cell.

A proposito di giochi riemersi dalle tenebre, oggi anche Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è tornato a parlare di sé.