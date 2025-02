Splinter Cell co-op potrebbe funzionare, c'è chi ne è certo

Josef Fares, mente creativa dietro Hazelight Studios, è convinto che l’industria videoludica debba osare di più con la co-op. E punta il dito su Ubisoft, un’azienda che, secondo lui, sta soffrendo proprio perché gioca troppo sul sicuro.

Negli ultimi anni, Ubisoft ha accumulato più sconfitte che vittorie. Tra licenziamenti, lanci poco ispirati (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws), esperimenti falliti con gli NFT e lo sviluppo travagliato di Skull & Bones, il publisher francese fatica a trovare una nuova direzione.

E se l’annuncio di Assassin’s Creed Shadows ha dato una scossa alle previsioni di vendita, non si può dire lo stesso della sua accoglienza.

Come riportato anche da The Gamer, secondo Fares, la soluzione è semplice: Ubisoft dovrebbe rischiare con un gioco interamente cooperativo, magari proprio con un nome pesante come Splinter Cell.

«Per me è folle che gli altri publisher non facciano più giochi co-op», ha dichiarato in un’intervista a GamesRadar+. «Così tante persone amano giocarli! Guardate Ubisoft: stanno faticando, quindi spero che qualcuno lì ascolti questa intervista e dica: 'Facciamo un Splinter Cell solo split-screen!'»

Per Fares, un approccio simile sarebbe un successo garantito:

«Non abbiate paura di non avere una modalità single-player. Dite semplicemente: 'Questo è solo split-screen.' Boom, fatto. Vi garantisco che venderanno un’enorme quantità di copie. Non devono nemmeno farlo alla maniera di Hazelight. Ubisoft, vi sto dando l’idea gratis!»



I fan chiedono a gran voce il ritorno di Sam Fisher, ma Ubisoft sembra incerta sul da farsi. Un remake di Splinter Cell è in sviluppo, ma non ci sono aggiornamenti significativi dallo scorso ottobre.

Eppure, l’idea di un Splinter Cell co-op non è così folle. Il franchise ha già "flirtato" con modalità a due giocatori nel passato, e il gameplay stealth potrebbe adattarsi perfettamente a missioni coordinate tra due giocatori.

Ubisoft ascolterà il consiglio di Fares? Difficile dirlo, ma una cosa è certa: se qualcuno può far funzionare il co-op, è proprio l’uomo che ha trasformato It Takes Two in un Game of the Year.