Splinter Cell 1 diventa sempre più next-gen

Il remake di Splinter Cell ha mancato anche l'ultimo Ubisoft Forward, quindi ai fan non resta che ripiegare su prodotti "fatti in casa".

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora reperibile su Amazon), la serie action-stealth è infatti ancora assente dalla scene.

Un teaser trailer del remake del primo episodio è l'unica cosa che ha lasciato intendere il ritorno di Sam Fisher.

A maggio, abbiamo condiviso il primo video WIP di una prossima RTX Remix Mod per Tom Clancy's Splinter Cell.

Pochi giorni fa, il modder "skurtyyskirts" ha condiviso un altro video, mostrando gli effetti di Path Tracing, come riportato anche da DSO Gaming. Trovate il tutto poco sotto, nel consueto player dedicato.

Come già anticipato, si tratta anche in questo caso di un filmato work in progress. Ciò significa che ci sono ancora numerosi difetti e problemi grafici da risolvere.

La buona notizia è che una volta - e se - la mod sarà completata, questo potrebbe essere il modo migliore per rivivere il classico Splinter Cell.

Quindi, per tutti i fan sfegatati di Sam Fisher, questa mod potrebbe rivelarsi un "remake" migliore di quello ufficiale.

In ogni caso, c'è molto potenziale qui. Speriamo che skurtyyskirts continui a lavorarci a dovere.

Per quanto riguarda il remake ufficiale attualmente in lavorazione, le uniche cose che sappiamo sono che il gioco pare sarà caratterizzato da riflessi e audio in Ray Tracing, in grado di influenzare il gameplay in modi inediti.

Ma non solo: sempre parlando del rifacimento, diversi mesi fa gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un vero e proprio open-world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell'esperienza.

Infine, per concludere, vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames trovate la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga stealth targata Ubisoft dedicata a Sam Fisher.