Spider-Man Across The Spider-Verse diventa un videogioco, grazie ai fan

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi dell'anno, sebbene i fan hanno trovato il modo di ingannare l'attesa.

Dopo lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon), l'Arrampicamuri è pronto a tornare in un sequel che promette di essere davvero unico.

Dopo le ultime novità circa il fatto che il gioco potrebbe includere uno Spider-Verse (grazie alla tecnologia vista nell'ultimo Ratchet & Clank), arriva ora un omaggio al film di prossima uscita.

Come riportato anche da GamingBible, un fan sfegatato dell'Uomo Ragno ha manifestato la propria eccitazione per l'imminente film Sony Spider-Man: Across The Spider-Verse ricreandolo grazie ai contenuti di Marvel's Spider-Man: Miles Mirales, per l'esattezza.

Per chi non lo sapesse, Across The Spider-Verse è l'attesissimo sequel di Spider-Man: Into The Spider-Verse, uscito nel 2018. Il film vedrà Miles Morales fare squadra e confrontarsi con diverse varianti di Spidey in un'avventura che attraversa il multiverso.

Ora, un giocatore ha ricreato una porzione del trailer nella modalità foto di Miles Morales per PlayStation 4 e PlayStation 5.

ItIs_SPID ha presentato la sua creazione su Reddit e dobbiamo dire che è difficile credere che non si tratti di uno screenshot del trailer vero e proprio.

L'immagine è stata creata utilizzando la tuta "Into The Spider-Verse", che può essere sbloccata nel gioco dopo aver raggiunto un certo livello, oltre a filtri e altri strumenti presenti nella modalità foto. Altri fan hanno subito lodato l'immagine, elogiando ItIs_SPID per aver realizzato una ricreazione davvero fedele.

Spider-Man: Across The Spider-Verse arriverà nelle sale il 2 giugno e farà parte dell'universo di Spider-Man targato Sony, ma con riferimenti al MCU.

Parlando del sequel videoludico, dopo che di recente l’attore di Venom potrebbe aver anticipato quando uscirà il sequel, è emerso anche un leak che svela un villain inedito che potrebbe essere presente nel gioco.