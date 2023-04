Marvel's Spider-Man 2, svelato un presunto villain del gioco

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi dell'anno, visto che a quanto pare il gioco potrebbe aver svelato un nuovo villain.

Dopo lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon), l'Arrampicamuri è pronto a tornare in un sequel che promette di essere davvero sorprendente per tutti i fan di Spidey.

Advertisement

Advertisement

Dopo le ultime novità circa il fatto che il gioco potrebbe nientemeno che includere uno Spider-Verse (grazie alla tecnologia vista nell'ultimo Ratchet & Clank), arrivano ora buone nuove circa la release del titolo.

Ora, dopo che di recente l’attore di Venom potrebbe aver anticipato quando uscirà, è emerso un leak che svela un villain inedito che potrebbe essere presente nel gioco: Kraven.

Su 4chan (via Reddit), un presunto insider ha rilasciato nuove informazioni sul personaggio di Kraven, affermando che quest'ultimo vedrà il suo nome trascritto con il nome di "Sergei Kravinov".

Ma non solo: sembra stando al leaker, Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe iniziare con Peter e Miles sulle tracce di un serial killer, con il simbionte che dovrebbe poi assumere il controllo di Parker stesso.

Nel mentre, Norman Osborn sembrerebbe essere interessato a incontrare proprio con Kraven il cacciatore, il quale darà poi la caccia ai due Arrampicamuri.

Ma non solo: l'insider sostiene anche che nel gioco potremo giocare alcune sezioni nei panni di Eddie Brock, alias Venom. Ovviamente, ricordiamo che al momento siamo ancora dalle parti del rumor, quindi prima di esaltarci aspettiamo un'eventuale conferma ufficiale.

Nel mentre, ricordiamo che da poco Insomniac ha annunciato una nuova intrigante tecnologia per i dialoghi implementata nei loro nuovi giochi, incluso Marvel’s Spider-Man 2.

Ma non solo: tanti fan iscritti a PlayStation Plus sono rimasti decisamente sorpresi quando Sony ha annunciato, nelle scorse ore, l’imminente rimozione del primo Marvel’s Spider-Man dal catalogo di giochi gratis, prendendola non propriamente nel migliore dei modi.