Spider-Man a parte, Batman: Arkham Knight è ancora un «gioco leggendario»

Ora è sicuramente il momento di Spider-Man, grazie alla nuova avventura di Insomniac, ma Batman e la serie Arkham sono ancora particolarmente apprezzati a molti anni dall'uscita.

Di recente abbiamo potuto esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate su Amazon), ma di fatto non vi è stato un nuovo progetto dedicato al Crociato Incappucciato.

Advertisement

Il nuovo gioco della Suicide Squad vedrà anche l’apparizione speciale di Batman, ma di certo non si tratta del ritorno che i fan auspicano.

Ora, mentre i bat-fan sono convinti che la serie sia la miglior rappresentazione del personaggio di sempre, in molti hanno incoronato Arkham Knight come la summa massima, il top del top.

Come riportato anche su GamingBible, non è una sorpresa che Arkham Knight sia spuntato in una conversazione su Reddit di recente, con un post di un fan di nome Finn_Flame che dice semplicemente: «È pazzesco come Arkham Knight resista ancora oggi. Un gioco leggendario».

Il thread ha scatenato numerose risposte di supporto, ma anche di fan che desidererebbero rivedere Batman in un videogame.

Molti utenti concordano sul fatto che si tratta di un gran gioco, ma si sono affrettati a notare i problemi di prestazioni su PC al momento dell'uscita. «I problemi all'uscita lo hanno davvero rovinato per molte persone, credo, ma era un grande gioco».

Lo stesso utente ha ricordato con affetto il DLC di Mr. Freeze, che secondo lui è stata una delle sue «esperienze di gioco preferite di sempre».

Ricordiamo in ogni caso che Batman Arkham Trilogy, il cofanetto per Nintendo Switch, ha fissato la sua data d'uscita e confermato i suoi contenuti: vediamo i dettagli.

Ad ogni modo, se vi manca il Cavaliere Oscuro e volete rivivere una delle sue più celebri avventure, sappiate che alcuni fan sono riusciti a trasformare Arkham City in un gioco next-gen.

Infine, Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell'universo dei videogiochi, secondo i bat-fan, un po' come accaduto con l'eccellente rifacimento di Dead Space.