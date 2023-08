Batman Arkham Trilogy sarà il cofanetto completo per i fan su Switch

È quasi difficile pensare a qualcuno che, tutt'oggi, non ha ancora recuperato la trilogia di Batman Arkham realizzata da Rocksteady: se, però, rientrate nella categoria e siete armati di Nintendo Switch, molto presto vedrete arrivare il cofanetto ideale per le vostre esigenze.

Come riportato da GameRanx, infatti, in queste ore Warner Bros. ha confermato che Batman Arkham Trilogy arriverà su Switch il prossimo 13 ottobre. In precedenza il cofanetto era stato svelato, ma non era stata ancora fissata la sua data d'uscita – confermata anche su Twitter da Nintendo stessa.

Come suggerisce il nome, all'interno di questo cofanetto potrete trovare tutti e tre i giochi dell'universo di Batman Arkham (Asylum, City, Knight), a esclusione invece di Origins – che venne realizzato da WB Games, mentre qui vengono inclusi i giochi di casa Rocksteady, considerati canonici anche dal team di sviluppo all'interno di questo universo videoludico.

Il porting sta venendo realizzato per Switch da Turn me up Games (che aveva già adattato anche Borderlands Legendary Collection e It Takes Two per la piattaforma Nintendo). È stato anche confermato che al suo interno troveremo tutti i DLC precedentemente pubblicati per i tre giochi, quindi non dovrete preoccuparvi di perdere qualche contenuto per strada.

Batman Arkham Asylum arrivò ufficialmente nel 2009 e metteva i giocatori nei panni di Batman (ovviamente), alle prese con le follie di Joker nel manicomio Arkham.

Batman Arkham City, uscito nel 2011, apriva di più la sua struttura, permettendoci di esplorare anche la città – da cui il nome del gioco – a caccia di ulteriori cattivoni dell'universo DC.

Batman Arkham Knight, infine, arrivò nel 2015 come capitolo conclusivo della trilogia, permettendo ai giocatori di esplorare una Gotham City rivisitata per l'occasione e cresciuta notevolmente anche nelle sue dimensioni, sfoggiando anche la Batmobile.

La trilogia è l'ennesimo franchise di terze parti che arriva su Nintendo Switch, che dal lancio del 2017 in poi ha avuto grande supporto dai publisher esterni (pensiamo a Doom, Borderlands, Metro, The Elder Scrolls, solo per citare alcuni porting clamorosi, in vista anche di quello di Red Dead Redemption): vedremo quale sarà l'accoglienza che il Cavaliere Oscuro riceverà sulla console ibrida – che potete trovare su Amazon.