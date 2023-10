Marvel's Spider-Man 2 si aggiorna: ecco cosa cambia

Insomniac si è impegnata a fondo per garantire che Marvel's Spider-Man 2 sia il miglior gioco possibile al lancio, sebbene è il turno di una patch abbastanza importante.

Il gioco è assolutamente imperdibile per ogni fan dell'eroe Marvel.

Ora, dopo che Insomniac Games ha rilasciato il primo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2, è il momento di un secondo update.

Sapevamo anche che il New Game+ non sarà disponibile su Marvel's Spider-Man 2 al lancio, ma arriverà con un aggiornamento successivo, ed è ora il momento di fare il punto della situazione.

Marvel's Spider-Man 2 si è infatti aggiornato con la patch 1.001.002, la quale a quanto pare non è solo mirata a correggere bug ma anche e soprattutto a introdurre funzioni inedite, come riportato nella pagina ufficiale del gioco.

Tra le novità chiave, segnaliamo le seguenti:

Impostazione della vibrazione: Scegliere tra Esperienziale, Funzionale o Nessuna.

Guarigione automatica: quando è abilitata, se è disponibile una barra piena, la si usa per guarire automaticamente quando si è al di sotto della quantità di salute specificata.

Modalità altoparlante del controller: Passa da Esperienziale, Funzionale o Spento.

Schivata perfetta ad alto contrasto: Applica un colore ad alto contrasto all'effetto Perfect Dodge per migliorare la chiarezza visiva.

Per quanto riguarda invece le correzioni generali e le modifiche:

Migliorata la fedeltà visiva della sequenza di apertura del gioco.

Risolto un problema per cui la progressione del giocatore poteva bloccarsi durante l'esercitazione della tuta.

Aggiornamenti generali di pulizia.

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità.

Varie correzioni e miglioramenti aggiuntivi.

Restando in argomento, Spider-Man 2 non si tufferà nello Spider-Verse come i film, ma a quanto pare c'è un cameo di un personaggio tagliato proprio da Across the Spider-Verse.

Inoltre, Insomniac starebbe già pensando a uno spin-off di Marvel's Spider-Man 2 dedicato a Venom, se la richiesta dei fan sarà sufficientemente elevata.

Ricordiamo anche che sul noto portale eBay potete acquistare il bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a un prezzo davvero allettante. Approfittatene ora prima che vada esaurito.