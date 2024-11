Space Marine 2 è in offerta su PlayStation Store, per pochi giorni

Dopo aver già svelato le numerose Offerte di Novembre, PlayStation Store ha svelato anche una nuova interessante promozione settimanale dedicata a uno dei videogiochi del momento.

Il negozio digitale per le console PlayStation ha infatti deciso di offrire in offerta solo per questa settimana Warhammer 40,000 Space Marine 2, l'hack and slash cooperativo in terza persona che ha già saputo conquistare tantissimi utenti.

Il nostro Daniele Spelta ha premiato la produzione di Saber e Focus con un meritatissimo 8.5/10 nella recensione dedicata, in cui vi ha spiegato che Space Marine 2 è «una gioia per gli occhi e una riproduzione fedele dell'universo creato da Games Workshop, un sogno che si avvera per chi è cresciuto assieme a questa saga».

Ma grazie a meccaniche gameplay particolarmente divertenti è un gioco assolutamente consigliato anche a chi ha poca familiarità con la serie e, grazie a PlayStation Store, oggi potrete acquistare le edizioni più complete a un prezzo speciale.

Le nuove offerte settimanali sono dedicate alla Gold Edition e alla Ultra Edition, proposte con uno sconto del 20% sul prezzo finale: significa che l'edizione Gold è acquistabile a 79,99€, mentre la Ultra a 87,99€.

La Gold Edition include anche il Season Pass, mentre l'edizione Ultra aggiunge all'offerta anche l'Ultramarines Champion Pack: come avrete già intuito, non esiste alcuna offerta per l'edizione Standard (che trovate anche su Amazon in edizione fisica).

Trattandosi di offerte settimanali, potrete approfittare di questa occasione da adesso e fino al 14 novembre: potete trovare tutti i dettagli nella pagina dedicata al seguente indirizzo oppure, se preferite acquistare direttamente da console, accedendo alla sezione su PlayStation Store.

Restando in tema di novità su PlayStation Store, segnaliamo che il negozio digitale si è appena aggiornato in vista di PS5 Pro: ora potete scoprire facilmente tutti i giochi potenziati per le nuove console.