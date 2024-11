PlayStation Store si aggiorna con una nuova feature, in vista di PS5 Pro

Da oggi è finalmente disponibile sul mercato in via ufficiale PS5 Pro, la discussa console "mid-gen" di casa Sony che permetterà di scoprire alcuni utili miglioramenti grafici.

Per quanto non sia spesso facile riuscire a notare gli effettivi miglioramenti — come vi ha raccontato anche la nostra Stefania Sperandio nella recensione in corso — la console si propone come un'alternativa più costosa per chi desidera avere sempre il massimo delle prestazioni.

E se avete scelto di acquistare questa console (che trovate su Amazon), è plausibile che siate maggiormente interessati ai videogiochi effettivamente ottimizzati per PS5 Pro: PlayStation Store ha deciso di venire incontro proprio a questa categoria di utenti, introducendo una nuova utile feature.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, il negozio digitale su PS5 si è infatti aggiornato in queste ore aggiungendo una raccolta dedicata esclusivamente ai "Giochi potenziati", ovvero comprendente tutti quei titoli ottimizzati appositamente per PS5 Pro.

Possiamo confermare che questa funzionalità è già disponibile anche in Italia: basterà scorrere in fondo alla homepage del PlayStation Store, fino ad accedere all'effettiva categoria che potrete riconoscere dal logo PS5 Pro incluso nel pulsante.

Purtroppo questa categoria non è stata ancora resa disponibile nelle versioni web e da app mobile dello Store, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo.

L'unico modo per scoprire comodamente tutte le nuove uscite ottimizzate è dunque di accedere da console. Oppure, se preferite visualizzarla da PC o smarpthone, potete consultare la nostra lista completa aggiornata a questo 5 novembre

È plausibile immaginare che già nelle prossime ore possano arrivare aggiornamenti in tal senso, dato che Sony vorrà certamente catturare il più possibile l'attenzione di chi è interessato all'acquisto del modello Pro.

Si tratta in ogni caso di un'ottima iniziativa che dovrebbe facilitare i vostri futuri acquisti il più possibile. Naturalmente, se intendete continuare a giocare sui vostri modelli Fat o Slim, potrete continuare a navigare su PlayStation Store come avete sempre fatto fino ad ora.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nelle scorse ore sono state pubblicate le Offerte di Novembre: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto.