SoulCalibur sta per "morire" su due console

Bandai Namco ha annunciato che SoulCalibur V, lanciato nel 2012 sia per PlayStation 3 che per Xbox 360, sarà eliminato dagli store online di entrambe le console il 19 giugno prossimo.

Mettendo un attimo da parte giochi come Tekken 7 (lo trovate su Amazon), la serie di beat 'em up all'arma bianca ha ancora oggi un posto speciale nel cuore dei fan.

Sebbene Bandai Namco non abbia parlato del ritorno ufficiale della serie, tranne che per alcuni rumor, ora arriva una brutta notizia.

L'annuncio è stato fatto tramite un singolo tweet dell'account Twitter ufficiale di SoulCalibur (via GameSpot), che ha confermato che per il gioco è arrivato il momento di "calare il sipario".

Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale per il delisting. Il tweet chiarisce anche che il gioco base e tutti i DLC associati non saranno più disponibili per l'acquisto.

Vero anche che un post sul sito web giapponese di Bandai Namco conferma che i contenuti saranno disponibili per il download per coloro che li hanno acquistati prima del 19 giugno.

SoulCalibur V non è l'unico titolo del franchise a essere stato cancellato negli ultimi anni. Entrambi i porting di SoulCalibur e SoulCalibur II per Xbox 360 sono stati rimossi dal marketplace lo scorso anno, nonostante fossero entrambi retrocompatibili con Xbox One.

Il quinto titolo del picchiaduro 3D di Bandai Namco si svolge anni dopo gli eventi di SoulCalibur IV, con un roster che comprende anche Ezio Auditore da Firenze di Assassin's Creed 2 come ospite, oltre a Dampierre, un personaggio originale che era apparso solo nell'esclusiva PSP SoulCalibur Broken Destiny.

Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat riceveranno nuovi capitolo nel 2023, ma SoulCalibur no, perlomeno al momento.

Parlando invece di Tekken 8, Bandai Namco ci aveva fatto vedere anche altri personaggi molto amati, come l’iconico Jin Kazama.

Ma non solo: se vi va di approfondire la conoscenza con le scazzottate del prossimo Iron Fist Tournament, fate riferimento alla nostra pagina dedicata.