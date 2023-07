Sottocosto d'estate Comet: tantissimi prodotti con sconti imperdibili

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato l'imperdibile promozione "Sottocosto D'estate", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il bundle comprendente la console Xbox Series X con Forza Horizon 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499€, rispetto agli usuali 559,99€ di listino, con uno sconto del 10,9%. Ricordiamo, inoltre, che il prezzo di listino della console Microsoft è destinato ad aumentare, il che rende questa offerta ancora più imperdibile.

Sul fronte delle prestazioni, Xbox Series X si distingue per la sua potenza di elaborazione di 12 TFLOPS, che permette di eseguire giochi a 4K con fino a 60 frames al secondo, con la possibilità di arrivare fino a 120 fps con alcuni giochi. Inoltre, supporta il ray tracing, che consente di avere effetti di luce e ombre più realistici.

Xbox Series X è dotata di un'unità SSD da 1 TB, che consente di avere tempi di caricamento praticamente istantanei. Inoltre, la funzione Quick Resume permette ai giocatori di riprendere esattamente da dove hanno lasciato, anche dopo aver spento la console.

Forza Horizon 5 vi trasporterà in una fantastica avventura automobilistica in Messico, stato che offre un'ampia varietà di ambienti, da lussureggianti giungle tropicali a deserti aridi, da città vivaci a montagne maestose. La mappa di gioco è la più grande e la più diversificata mai realizzata nella serie Forza Horizon, mentre il catalogo di auto è davvero enorme, includendo alcuni dei veicoli più veloci e iconici del mondo. Ogni vettura può essere personalizzata in vari modi, permettendovi di creare il vostro veicolo ideale.

