Activision stacca la spina a Call of Duty: Warzone Mobile: «sotto le aspettative»

La speranza di ripetere anche in formato mobile il successo di Call of Duty: Warzone su PC e console non si realizzerà, per Activision Blizzard.

A solo un anno dal lancio della versione per smartphone del suo celebre shooter, infatti, la compagnia americana ha annunciato una decisa riduzione del supporto per il battle royale in formato Mobile, che non avrà più contenuti stagionali inediti, né modifiche e aggiornamenti al suo gameplay.

Il motivo? Il più classico di tutti: le performance del gioco sono state «sotto le aspettative» del publisher.

Call of Duty: Warzone Mobile, ora che succede?

La timeline dell'addio è già stata definita nei dettagli. Con effetto immediato, i giocatori non potranno più acquistare Call of Duty Points o Black Cell utilizzando denaro reale all'interno dell'applicazione.

Il 18 maggio 2025 segnerà invece un punto di non ritorno: sarà l'ultimo giorno in cui il gioco potrà essere scaricato dal Google Play Store e dall'App Store di Apple, mentre le funzionalità social su entrambe le piattaforme mobile verranno definitivamente disattivate.

Chi avrà installato il gioco prima di lunedì 19 maggio potrà continuare a giocare, mantenendo la cross-progression e gli inventari condivisi. Questi utenti potranno anche utilizzare i COD Points non spesi presenti nei loro account. Dopo lunedì, tuttavia, il gioco scomparirà dagli store digitali e non sarà più possibile effettuare acquisti con valuta reale per COD Points o Pass Battaglia.

Activision non ha specificato per quanto tempo i server rimarranno online, il che ci lascia quindi con il dubbio su quale potrà essere il destino nel lungo corso – anche perché, solitamente, il termine del supporto di nuovi contenuti non tarda a tradursi in un addio definitivo.

«Sappiamo che questa notizia potrebbe essere deludente e apprezziamo sinceramente il supporto, la passione, il feedback e la dedizione della nostra community», ha dichiarato Activision nel comunicato ufficiale diramato sui suoi canali social.

«Andando avanti, ridurremo il supporto a questo gioco. Abbiamo preso la nostra decisione con attenzione, tenendo in considerazione vari fattori; e, sebbene siamo orgogliosi di essere riusciti a portare Call of Duty: Warzone su piattaforma mobile in maniera autentica, sfortunatamente il gioco non ha raggiunto le nostre aspettative, dedicandosi principalmente ai giocatori mobile, rispetto a quanto fatto con il pubblico su PC e su console».

La bandiera di CoD su mobile rimane quindi tutta nelle mani di Call of Duty: Mobile, che è invece un successo e continua serenamente il suo ciclo vitale.