Uno degli horror più spaventosi per PS4 a meno di 5 euro

In occasione della promozione "Next Level Savings" del PlayStation Store, Sony sta mettendo in primo piano una serie di titoli indie a prezzo scontatissimo, tra cui Outlast, uno dei giochi horror più agghiaccianti mai pubblicati su PS4.

Se siete quindi in cerca di un’esperienza horror intensa, disturbante e ad altissima tensione, questo è il momento giusto per tornare (o entrare per la prima volta) nei corridoi oscuri del Mount Massive Asylum.

Il prezzo attuale? Solo 4,74 euro, con uno sconto del 75% rispetto ai consueti 18,99. L’offerta è valida fino al 29 maggio, quindi non c’è molto tempo per approfittarne (cliccate qui).

Sviluppato da Red Barrels e uscito originariamente nel 2013, Outlast (gioco che trovate anche su Amazon) mette i giocatori nei panni di Miles Upshur, un giornalista freelance che, spinto da una soffiata anonima, decide di introdursi di nascosto nel Mount Massive Asylum, una struttura psichiatrica riaperta misteriosamente dalla Murkoff Corporation.

Quello che scoprirà al suo interno va ben oltre le sue peggiori aspettative: tra esperimenti illegali, orrori inspiegabili e un’atmosfera carica di follia, il gioco spinge il giocatore in una spirale di puro terrore, dove l’unica regola è sopravvivere, e non farsi scoprire.

Outlast è celebre per il suo approccio “no combat”: il protagonista non può affrontare direttamente le minacce, ma solo fuggire, nascondersi o cercare di registrare ciò che vede con la sua videocamera, unica fonte di luce nelle aree completamente buie.

Questo gameplay minimale, unito a un audio disturbante e a un design visivo claustrofobico, ha consacrato il titolo come uno dei survival horror più efficaci della scorsa generazione.

Per chi desidera prolungare l’incubo, è disponibile anche il DLC Whistleblower, che funge sia da prequel che da epilogo della storia principale. Sebbene il contenuto aggiuntivo non sia in sconto, è acquistabile separatamente al prezzo di 8,99 euro.

Outlast ha ricevuto recensioni generalmente positive al lancio, ottenendo un punteggio medio di 80 su Metacritic basato su 59 recensioni.

Con questo sconto, rappresenta un’occasione imperdibile per chi non l’ha mai provato o per chi vuole rivivere una delle esperienze horror più inquietanti mai apparse su console.

