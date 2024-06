Sony starebbe gradualmente interrompendo la produzione di dischi

Non è un segreto che i supporti fisici siano tristemente in declino, anche se duri a morire.

Con una litania di servizi di streaming, come Game Pass e PS Plus, non c'è quasi più bisogno di collezionare Blu-ray e cofanetti, inclusa la presenza di console only digital, come Series S (che trovate su Amazon).

Del resto, secondo l'esperto di mercato Mat Piscatella, i videogiochi fisici potrebbero diventare un lontano ricordo già tra poche generazioni.

Detto questo, secondo quanto riportato da The Mainichi (via The Gamer), Sony starebbe per tagliare una parte significativa dei dipendenti della sua base produttiva di Tagajo, nella prefettura di Miyagi.

Questo stabilimento è responsabile della produzione di Blu-ray e la notizia dipinge un quadro desolante per i dipendenti e per i collezionisti di supporti fisici.

Nel suo rapporto, The Mainichi rileva che la base produttiva di Tagajo, nella prefettura di Miyagi, ospita circa 670 dipendenti.

Di questi, Sony avrebbe intenzione di eliminare 250 posti di lavoro. Questa cifra si avvicina al 40% della forza lavoro dello stabilimento.

Inoltre, ai dipendenti più anziani verrà offerto un pacchetto di prepensionamento, secondo quanto riportato.

I tagli e le eliminazioni previste derivano dal declino della domanda di supporti fisici, come i dischi Blu-ray, con Netflix e Hulu che dominano la sfera dei servizi in streaming.

Inoltre, secondo The Mainichi, in futuro Sony cesserà del tutto la produzione di Blu-ray. Non è stata indicata una tempistica per questa decisione.

Sebbene sia chiaro da tempo che film, TV e giochi si stiano dirigendo verso un futuro completamente digitale, c'era ancora la speranza di una realtà in cui i supporti fisici sopravviveranno.

Del resto, solo pochi giorni fa Limited Run Games ha annunciato oltre 20 edizioni fisiche di videogiochi.

Senza contare che almeno per il momento diversi negozi stanno continuando a vendere giochi fisici, nonostante alcuni report provavano ad affermare il contrario.