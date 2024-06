Le console si stanno preparando ad abbandonare i giochi fisici, per un analista

I videogiochi digitali hanno conquistato ormai da tempo una larga fetta dell'utenza, al punto che ormai non è più raro assistere a titoli che scelgono di rinunciare a un'edizione fisica al lancio.

Ovviamente siamo ancora ben lontani dal cantare la morte del fisico, ma allo stesso tempo è ormai un dato di fatto che i giochi su disco — o cartuccia, nel caso di Switch — non abbiano più la stessa importanza di un tempo: un dato che è stato confermato anche da un nostro speciale di inizio anno.

Advertisement

L'argomento è diventato di attualità in seguito all'ultimo annuncio del CEO di Limited Run Games, azienda che ha già annunciato ben 20 edizioni fisiche in arrivo, ma che ha sottolineato che l'unica versione con disco di Tomb Raider Remastered per Xbox sarà la Collector's Edition, dato che quella standard sarà disponibile solo in digitale.

Sulla questione è intervenuto Mat Piscatella, analista di Circana, che anticipa come quella delle mancate uscite fisiche su Xbox è una situazione a cui gli utenti dovrebbero già iniziare ad abituarsi (via Twisted Voxel).

Ma se su Xbox questo ragionamento appare quantomeno "comprensibile", se si considera che tra Game Pass e le Series S (che trovate su Amazon) il mercato è quasi totalmente dominato dal digitale, l'analista avvisa i fan che anche su PlayStation e Nintendo potrebbero presto verificarsi le stesse condizioni.

Mat Piscatella ha anche fatto una sua previsione al riguardo: PlayStation potrebbe scegliere di abbandonare il fisico tra una generazione, mentre Nintendo potrebbe resistere più a lungo e dire addio solo tra due generazioni.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per quanto possa sembrare una previsione pessimistica, bisogna ammettere che c'è un fondamento di verità: già da questa generazione Sony ha iniziato a testare il terreno con le PS5 Digital, motivo per cui un'accelerazione verso questa strada potrebbe sembrare il prossimo step.

Nintendo invece, da sempre più restia a cambiamenti radicali nelle proprie abitudini, potrebbe scegliere di resistere più a lungo, aiutata dal successo di Switch e della comodità di cambiare cartucce anche lontano da casa.

Ovviamente si tratta comunque solo di una previsione, ma dato che i numeri delle vendite digitali vanno aumentando anno dopo anno, sarebbe probabilmente saggio iniziare a tenerle in conto, pur prendendo il tutto con le dovute precauzioni.

Fortunatamente, almeno per il momento diversi negozi stanno resistendo e continuano a vendere giochi fisici, nonostante alcuni report che provavano ad affermare il contrario.