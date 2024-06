Un noto store non smetterà di vendere giochi fisici

Nonostante in molti lo abbiano dato per spacciato, sembra proprio che il formato fisico nel mondo dei videogiochi sia duro a morire.

Parlando con Eurogamer, GAME ha smentito categoricamente la notizia pubblicata in queste ore, secondo cui la nota catena inglese avrebbe smesso di vendere giochi scatolati e console nei suoi negozi.

In una dichiarazione fornita al portale, il marchio ha affermato che continuerà a vendere una "vasta gamma" di giochi in scatola nei negozi e online.

Un portavoce di GAME ha dichiarato: «Questa notizia non è assolutamente vera. GAME continua a sostenere il mercato dei giochi fisici, offrendo una vasta gamma di giochi fisici, hardware, software, accessori e carte regalo digitali, nei negozi e online».

Secondo un rapporto di Gfinity questi affermava che i nuovi lanci dovevano essere preordinati prima del lancio per poter essere ritirati in negozio.

Lo stesso valeva per le console di videogiochi, suggerendo che al di fuori dei lanci di hardware non sarebbe stato più possibile entrare in un negozio e acquistare una Nintendo Switch, una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S dallo scaffale.

La mossa sarebbe stata un cambiamento radicale apportato alle operazioni di GAME quest'anno, dopo la fine del suo programma di permuta di lunga durata (non è più possibile acquistare o scambiare giochi pre-acquistati) e la chiusura del suo programma di ricompense GAME Elite.

All'inizio di quest'anno, Eurogamer ha riferito che molti dipendenti di GAME sono stati trasferiti a contratti a zero ore, mentre altri sono stati licenziati.

I cambiamenti apportati a GAME fanno parte di una mossa più ampia volta a gestire il marchio in gran parte all'interno di unità in concessione per altri negozi di proprietà della società madre, Frasers Group, come Sports Direct.

Nonostante la notizia sia stata smentita, è però vero che gran parte dello spazio e delle vendite di GAME sono ora occupati da giocattoli e oggetti da collezione come i Funko Pop.

