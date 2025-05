Senza annunci ufficiali né comunicazioni formali, Sony potrebbe aver interrotto la produzione delle cuffie Pulse 3D, accessorio ufficiale per PlayStation 5, sostituendole con un modello più costoso: le nuove Pulse Elite.

I primi segnali di questa sparizione risalgono a circa sei mesi fa, quando diversi utenti hanno iniziato a notare l’assenza del modello Pulse 3D dagli scaffali (sebbene su Amazon siano ancora avvistabili).

Oggi, le cuffie non risultano più disponibili neanche sul sito ufficiale PlayStation Direct.

Sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale da parte di Sony, diverse segnalazioni provenienti da più regioni del mondo indicano chiaramente che il modello Pulse 3D non è più reperibile nei negozi. Al suo posto, viene ora proposto il modello Elite, con un prezzo decisamente più elevato.

La transizione, tuttavia, non ha convinto tutti. In rete sono apparsi numerosi thread in cui gli utenti esprimono il proprio malcontento: le Pulse Elite sembrano soffrire di problemi di disconnessione e diversi utenti dichiarano di voler tornare alle più semplici (e affidabili) Pulse 3D.

«Avevo le Elite e anche le Audeze Maxwell, ma alla fine sono tornato alle Pulse 3D per via dell’ottima qualità audio, la comodità e il peso ridotto,» scrive un utente su Reddit.

«Perché nessuno parla del fatto che le Pulse 3D sono sparite nel nulla?» chiede un altro giocatore. «Secondo me è un grosso problema, soprattutto considerando che le Elite non funzionano ancora a dovere.»

Al momento in cui scriviamo, le cuffie Pulse 3D non risultano disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Sony. Resta da vedere se l’azienda intenda chiarire la situazione o se questa sostituzione silenziosa segnerà definitivamente la fine di uno degli accessori PS5 più apprezzati.

