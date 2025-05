PlayStation Store, sconti Days of Play fino all'80%: ecco i migliori

PlayStation ha ufficializzato nelle scorse ore il ritorno dei saldi Days of Play: un'occasione imperdibile per recuperare tantissimi prodotti ufficiali a prezzo scontato, come console, videogiochi e altri accessori.

Per celebrare l'occasione, anche PlayStation Store ha deciso di inaugurare nuove promozioni a tema per alcuni dei migliori giochi digitali, con offerte che possono arrivare anche fino all'80% sui singoli titoli (trovate gift card per gli acquisti online su Amazon).

Abbiamo provato come sempre a selezionare le migliori offerte su PlayStation Store con i Days of Play, così da darvi una mano a orientarvi tra i numerosi sconti: le trovate qui di seguito.

Days of Play: migliori offerte su PlayStation Store

Alan Wake 2 Deluxe Edition a 31,99€ (anziché 79,99€)

Astro Bot a 59,49€ (anziché 69,99€)

Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen a 43,99€ (anziché 79,99€)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 41,99€ (anziché 69,99€)

Devil May Cry 5 Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

EA Sports FC 25 a 15,99€ (anziché 79,99€)

Forza Horizon 5 a 55,99€ (anziché 69,99€)

Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€)

Hitman World of Assassination: Deluxe a 44,99€ (anziché 99,99€)

Hogwarts Legacy PS5 a 22,49€ (anziché 74,99€)

Horizon Forbidden West Complete Edition a 49,69€ (anziché 69,99€)

Indiana Jones e l'Antico Cerchio a 63,99€ (anziché 79,99€)

It Takes Two a 13,99€ (anziché 39,99€)

Kingdom Come: Deliverance II a 55,99€ (anziché 69,99€)

Mafia: Trilogy a 11,99€ (anziché 59,99€)

Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe a 59,39€ (anziché 89,99€)

Metaphor: ReFantazio a 45,49€ (anziché 69,99€)

Mortal Kombat 1 a 16,49€ (anziché 49,99€)

No Man's Sky a 19,99€ (anziché 49,99€)

Red Dead Redemption a 29,99€ (anziché 49,99€)

Red Dead Redemption 2 a 14,99€ (anziché 59,99€)

Sea of Thieves a 19,99€ (anziché 39,99€)

Sid Meier's Civilization VII a 59,49€ (anziché 69,99€)

Star Wars Jedi: Survivor PS5 a 19,99€ (anziché 79,99€)

Stray a 17,99€ (anziché 29,99€)

Tekken 8 a 29,99€ (anziché 59,99€)

The Last of Us Parte I a 39,99€ (anziché 79,99€)

The Last of Us Parte II Remastered a 39,99€ (anziché 49,99€)

The Witcher 3: Wild Hunt a 7,49€ (anziché 29,99€)

WWE 2K25 a 52,49€ (anziché 74,99€)

Vi ricordo come sempre che questa è solo una selezione parziale: ci sono oltre 1300 giochi e contenuti aggiuntivi in offerta, con altri titoli di spessore che non abbiamo potuto inserire in questo elenco.

Vi consiglio caldamente di consultare la lista completa al seguente indirizzo, ricordandovi che le offerte Days of Play di PlayStation Store termineranno il 12 giugno.